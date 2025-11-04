БиржаDEX+
Icopax ағымдағы бағасы: 0.0041199 USD. Нақты уақыттағы $IPAX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. $IPAX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$IPAX туралы толығырақ

$IPAX Баға туралы ақпарат

$IPAX деген не

$IPAX Whitepaper

$IPAX Ресми веб-сайт

$IPAX Токеномикасы

$IPAX Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Icopax Логотип

Icopax Баға ($IPAX)

Листингтен жойылды

1 $IPAX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0041199
$0.0041199$0.0041199
+0.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Icopax ($IPAX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:10:49 (UTC+8)

Icopax ($IPAX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00386782
$ 0.00386782$ 0.00386782
24 сағаттық төмен
$ 0.00470719
$ 0.00470719$ 0.00470719
24 сағаттық жоғары

$ 0.00386782
$ 0.00386782$ 0.00386782

$ 0.00470719
$ 0.00470719$ 0.00470719

$ 0.054483
$ 0.054483$ 0.054483

$ 0.00196323
$ 0.00196323$ 0.00196323

+1.58%

+0.97%

-16.58%

-16.58%

Icopax ($IPAX) нақты уақыттағы баға $0.0041199. Соңғы 24 сағат ішінде $IPAX мен $ 0.00386782 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00470719 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. $IPAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.054483, ал ең төменгісі — $ 0.00196323.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, $IPAX соңғы бір сағатта +1.58% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.97%, ал соңғы 7 күнде -16.58% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Icopax ($IPAX) Нарықтық ақпарат

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

300.00M
300.00M 300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Icopax нарықтық капитализациясы $ 1.24M, тәуліктік сауда көлемі --. $IPAX айналымдағы мөлшері 300.00M, жалпы мөлшері 300000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.24M.

Icopax ($IPAX) Баға тарихы USD

Бүгін, Icopax - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Icopax - USD баға өзгерісі $ -0.0030686428 болды.
Соңғы 60 күнде Icopax - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Icopax - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.97%
30 күн$ -0.0030686428-74.48%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Icopax ($IPAX) деген не

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know.

With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth.

ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Icopax ($IPAX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Icopax Баға болжамы (USD)

Icopax ($IPAX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Icopax ($IPAX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Icopax.

Қазір Icopax баға болжамын тексеріңіз!

$IPAX - жергілікті валюталарға

Icopax ($IPAX) токеномикасы

Icopax ($IPAX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. $IPAX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Icopax ($IPAX) туралы басқа сұрақтар

Icopax ($IPAX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі $IPAX бағасы — 0.0041199 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
$IPAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
$IPAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0041199. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Icopax үшін нарықтық капитализация қандай?
$IPAX үшін нарықтық капитализация: $ 1.24M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
$IPAX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
$IPAX айналымдағы ұсынысы: 300.00M USD.
$IPAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
$IPAX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.054483 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) $IPAX бағасы қандай болды?
$IPAX 0.00196323 USD ATL бағасына жетті.
$IPAX үшін сауда көлемі қандай?
$IPAX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл $IPAX өседі ме?
$IPAX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін $IPAX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:10:49 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

