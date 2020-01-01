iAgent Protocol ($AGNT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, iAgent Protocol ($AGNT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
iAgent Protocol ($AGNT) туралы ақпарат

We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize.

iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.

https://www.iagentpro.com/
https://docs.iagentpro.com

iAgent Protocol ($AGNT) токеномикасы мен бағасын талдау

iAgent Protocol ($AGNT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 229.68K
$ 229.68K$ 229.68K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 187.74M
$ 187.74M$ 187.74M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.02863566
$ 0.02863566$ 0.02863566
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00122336
$ 0.00122336$ 0.00122336

iAgent Protocol ($AGNT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

iAgent Protocol ($AGNT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $AGNT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $AGNT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $AGNT токеномикасын түсінген болсаңыз, $AGNT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$AGNT бағасының болжамы

$AGNT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $AGNT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

