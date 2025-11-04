БиржаDEX+
iAero Protocol LIQ ағымдағы бағасы: 0.097858 USD. Нақты уақыттағы LIQ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LIQ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LIQ туралы толығырақ

LIQ Баға туралы ақпарат

LIQ деген не

LIQ Whitepaper

LIQ Ресми веб-сайт

LIQ Токеномикасы

LIQ Баға болжамы

iAero Protocol LIQ Логотип

iAero Protocol LIQ Баға (LIQ)

Листингтен жойылды

1 LIQ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.097858
$0.097858
-0.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
iAero Protocol LIQ (LIQ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:02:14 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.097849
$ 0.097849
24 сағаттық төмен
$ 0.098676
$ 0.098676
24 сағаттық жоғары

$ 0.097849
$ 0.097849

$ 0.098676
$ 0.098676

$ 0.122092
$ 0.122092

$ 0.075217
$ 0.075217

+0.01%

-0.81%

-10.18%

-10.18%

iAero Protocol LIQ (LIQ) нақты уақыттағы баға $0.097858. Соңғы 24 сағат ішінде LIQ мен $ 0.097849 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.098676 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LIQ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.122092, ал ең төменгісі — $ 0.075217.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LIQ соңғы бір сағатта +0.01% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.81%, ал соңғы 7 күнде -10.18% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Нарықтық ақпарат

$ 1.31M
$ 1.31M

--
--

$ 3.15M
$ 3.15M

13.36M
13.36M

32,215,956.27944442
32,215,956.27944442

iAero Protocol LIQ нарықтық капитализациясы $ 1.31M, тәуліктік сауда көлемі --. LIQ айналымдағы мөлшері 13.36M, жалпы мөлшері 32215956.27944442. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.15M.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Баға тарихы USD

Бүгін, iAero Protocol LIQ - USD баға өзгерісі $ -0.00080803718976562 болды.
Соңғы 30 күнде iAero Protocol LIQ - USD баға өзгерісі $ -0.0087999687 болды.
Соңғы 60 күнде iAero Protocol LIQ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде iAero Protocol LIQ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00080803718976562-0.81%
30 күн$ -0.0087999687-8.99%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

iAero Protocol LIQ (LIQ) деген не

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

iAero Protocol LIQ (LIQ) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

iAero Protocol LIQ Баға болжамы (USD)

iAero Protocol LIQ (LIQ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін iAero Protocol LIQ (LIQ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: iAero Protocol LIQ.

Қазір iAero Protocol LIQ баға болжамын тексеріңіз!

LIQ - жергілікті валюталарға

iAero Protocol LIQ (LIQ) токеномикасы

iAero Protocol LIQ (LIQ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LIQ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: iAero Protocol LIQ (LIQ) туралы басқа сұрақтар

iAero Protocol LIQ (LIQ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LIQ бағасы — 0.097858 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LIQ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LIQ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.097858. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
iAero Protocol LIQ үшін нарықтық капитализация қандай?
LIQ үшін нарықтық капитализация: $ 1.31M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LIQ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LIQ айналымдағы ұсынысы: 13.36M USD.
LIQ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LIQ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.122092 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LIQ бағасы қандай болды?
LIQ 0.075217 USD ATL бағасына жетті.
LIQ үшін сауда көлемі қандай?
LIQ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LIQ өседі ме?
LIQ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LIQ баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:02:14 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,135.83

$3,635.05

$167.03

$1.0000

$0.9474

$107,135.83

$3,635.05

$167.03

$2.3282

$995.90

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0701

$0.1947

$0.03731

$0.000076

$0.0000007445

$0.0000000000001796

$0.1550

