I MADE IT UP (SOURCE) деген не

$SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

I MADE IT UP (SOURCE) Ресурс Ресми веб-сайт