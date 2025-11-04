БиржаDEX+
i know ball ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BALL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BALL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BALL туралы толығырақ

BALL Баға туралы ақпарат

BALL деген не

BALL Ресми веб-сайт

BALL Токеномикасы

BALL Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

i know ball Логотип

i know ball Баға (BALL)

Листингтен жойылды

1 BALL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-10.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
i know ball (BALL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:01:54 (UTC+8)

i know ball (BALL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

-10.94%

-8.99%

-8.99%

i know ball (BALL) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BALL мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BALL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BALL соңғы бір сағатта -0.51% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.94%, ал соңғы 7 күнде -8.99% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

i know ball (BALL) Нарықтық ақпарат

$ 13.09K
$ 13.09K$ 13.09K

--
----

$ 13.09K
$ 13.09K$ 13.09K

995.73M
995.73M 995.73M

995,728,767.817267
995,728,767.817267 995,728,767.817267

i know ball нарықтық капитализациясы $ 13.09K, тәуліктік сауда көлемі --. BALL айналымдағы мөлшері 995.73M, жалпы мөлшері 995728767.817267. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 13.09K.

i know ball (BALL) Баға тарихы USD

Бүгін, i know ball - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде i know ball - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде i know ball - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде i know ball - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.94%
30 күн$ 0-8.24%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

i know ball (BALL) деген не

I Know Ball is a memecoin launched on Solana that draws its identity from a popular cultural catchphrase used to signal expertise and credibility in sports and internet culture. The project does not aim to provide complex technical utility; instead, it functions as a cultural token that embodies a widely recognized meme and translates it into a tradable on-chain asset. By anchoring itself in a phrase that resonates across sports, crypto, and online communities, I Know Ball creates a shared identity and point of connection for holders

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

i know ball (BALL) Ресурс

Ресми веб-сайт

i know ball Баға болжамы (USD)

i know ball (BALL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін i know ball (BALL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: i know ball.

Қазір i know ball баға болжамын тексеріңіз!

BALL - жергілікті валюталарға

i know ball (BALL) токеномикасы

i know ball (BALL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BALL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: i know ball (BALL) туралы басқа сұрақтар

i know ball (BALL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BALL бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BALL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BALL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
i know ball үшін нарықтық капитализация қандай?
BALL үшін нарықтық капитализация: $ 13.09K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BALL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BALL айналымдағы ұсынысы: 995.73M USD.
BALL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BALL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BALL бағасы қандай болды?
BALL 0 USD ATL бағасына жетті.
BALL үшін сауда көлемі қандай?
BALL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BALL өседі ме?
BALL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BALL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:01:54 (UTC+8)

i know ball (BALL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

