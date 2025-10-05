Hypha Staked AVAX ағымдағы бағасы: 34.17 USD. Нақты уақыттағы STAVAX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STAVAX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Hypha Staked AVAX ағымдағы бағасы: 34.17 USD. Нақты уақыттағы STAVAX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STAVAX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

STAVAX туралы толығырақ

STAVAX Баға туралы ақпарат

STAVAX Ресми веб-сайт

STAVAX Токеномикасы

STAVAX Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Hypha Staked AVAX Логотип

Hypha Staked AVAX Баға (STAVAX)

Листингтен жойылды

1 STAVAX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$34.16
$34.16$34.16
-0.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:27:23 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 33.88
$ 33.88$ 33.88
24 сағаттық төмен
$ 35.29
$ 35.29$ 35.29
24 сағаттық жоғары

$ 33.88
$ 33.88$ 33.88

$ 35.29
$ 35.29$ 35.29

$ 67.01
$ 67.01$ 67.01

$ 16.44
$ 16.44$ 16.44

-0.15%

-0.47%

+7.32%

+7.32%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) нақты уақыттағы баға $34.17. Соңғы 24 сағат ішінде STAVAX мен $ 33.88 аралығында сауда жасалып, ал $ 35.29 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STAVAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 67.01, ал ең төменгісі — $ 16.44.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STAVAX соңғы бір сағатта -0.15% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.47%, ал соңғы 7 күнде +7.32% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Нарықтық ақпарат

$ 29.34M
$ 29.34M$ 29.34M

--
----

$ 29.34M
$ 29.34M$ 29.34M

858.82K
858.82K 858.82K

858,815.242395746
858,815.242395746 858,815.242395746

Hypha Staked AVAX нарықтық капитализациясы $ 29.34M, тәуліктік сауда көлемі --. STAVAX айналымдағы мөлшері 858.82K, жалпы мөлшері 858815.242395746. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 29.34M.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Баға тарихы USD

Бүгін, Hypha Staked AVAX - USD баға өзгерісі $ -0.16139614920432 болды.
Соңғы 30 күнде Hypha Staked AVAX - USD баға өзгерісі $ +6.8667177750 болды.
Соңғы 60 күнде Hypha Staked AVAX - USD баға өзгерісі $ +13.0846702620 болды.
Соңғы 90 күнде Hypha Staked AVAX - USD баға өзгерісі $ +13.890691722284933 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.16139614920432-0.47%
30 күн$ +6.8667177750+20.10%
60 күн$ +13.0846702620+38.29%
90 күн$ +13.890691722284933+68.50%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ресурс

Ресми веб-сайт

Hypha Staked AVAX Баға болжамы (USD)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hypha Staked AVAX (STAVAX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hypha Staked AVAX.

Қазір Hypha Staked AVAX баға болжамын тексеріңіз!

STAVAX - жергілікті валюталарға

Hypha Staked AVAX (STAVAX) токеномикасы

Hypha Staked AVAX (STAVAX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STAVAX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Hypha Staked AVAX (STAVAX) туралы басқа сұрақтар

Hypha Staked AVAX (STAVAX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STAVAX бағасы — 34.17 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STAVAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STAVAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 34.17. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hypha Staked AVAX үшін нарықтық капитализация қандай?
STAVAX үшін нарықтық капитализация: $ 29.34M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STAVAX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STAVAX айналымдағы ұсынысы: 858.82K USD.
STAVAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STAVAX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 67.01 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STAVAX бағасы қандай болды?
STAVAX 16.44 USD ATL бағасына жетті.
STAVAX үшін сауда көлемі қандай?
STAVAX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STAVAX өседі ме?
STAVAX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STAVAX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:27:23 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.