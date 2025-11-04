БиржаDEX+
Hyperbeat Ultra HYPE ағымдағы бағасы: 41.08 USD. Нақты уақыттағы HBHYPE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HBHYPE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Hyperbeat Ultra HYPE ағымдағы бағасы: 41.08 USD. Нақты уақыттағы HBHYPE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HBHYPE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Hyperbeat Ultra HYPE Баға (HBHYPE)

1 HBHYPE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:10:04 (UTC+8)

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Баға ақпараты (USD)

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) нақты уақыттағы баға $41.08. Соңғы 24 сағат ішінде HBHYPE мен $ 40.13 аралығында сауда жасалып, ал $ 43.65 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HBHYPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 60.1, ал ең төменгісі — $ 29.65.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HBHYPE соңғы бір сағатта +2.36% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.79%, ал соңғы 7 күнде -15.20% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Нарықтық ақпарат

Hyperbeat Ultra HYPE нарықтық капитализациясы $ 37.75M, тәуліктік сауда көлемі --. HBHYPE айналымдағы мөлшері 916.23K, жалпы мөлшері 920951.1381828751. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 37.95M.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Баға тарихы USD

Бүгін, Hyperbeat Ultra HYPE - USD баға өзгерісі $ -1.61836795144585 болды.
Соңғы 30 күнде Hyperbeat Ultra HYPE - USD баға өзгерісі $ -6.6813374680 болды.
Соңғы 60 күнде Hyperbeat Ultra HYPE - USD баға өзгерісі $ -4.0634816040 болды.
Соңғы 90 күнде Hyperbeat Ultra HYPE - USD баға өзгерісі $ +1.91095007111734 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -1.61836795144585-3.79%
30 күн$ -6.6813374680-16.26%
60 күн$ -4.0634816040-9.89%
90 күн$ +1.91095007111734+4.88%

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Hyperbeat Ultra HYPE Баға болжамы (USD)

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hyperbeat Ultra HYPE.

Қазір Hyperbeat Ultra HYPE баға болжамын тексеріңіз!

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) токеномикасы

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HBHYPE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) туралы басқа сұрақтар

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HBHYPE бағасы — 41.08 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HBHYPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HBHYPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 41.08. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hyperbeat Ultra HYPE үшін нарықтық капитализация қандай?
HBHYPE үшін нарықтық капитализация: $ 37.75M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HBHYPE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HBHYPE айналымдағы ұсынысы: 916.23K USD.
HBHYPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HBHYPE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 60.1 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HBHYPE бағасы қандай болды?
HBHYPE 29.65 USD ATL бағасына жетті.
HBHYPE үшін сауда көлемі қандай?
HBHYPE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HBHYPE өседі ме?
HBHYPE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HBHYPE баға болжамын қарап көріңіз.
Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

