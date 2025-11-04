БиржаDEX+
Hylo USD ағымдағы бағасы: 0.998415 USD. Нақты уақыттағы HYUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HYUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HYUSD туралы толығырақ

HYUSD Баға туралы ақпарат

HYUSD деген не

HYUSD Токеномикасы

HYUSD Баға болжамы

Hylo USD Логотип

Hylo USD Баға (HYUSD)

Листингтен жойылды

1 HYUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.998427
-0.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Hylo USD (HYUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:09:56 (UTC+8)

Hylo USD (HYUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.997266
24 сағаттық төмен
$ 1.005
24 сағаттық жоғары

$ 0.997266
$ 1.005
$ 1.005
$ 0.986187
-0.30%

-0.19%

-0.29%

-0.29%

Hylo USD (HYUSD) нақты уақыттағы баға $0.998415. Соңғы 24 сағат ішінде HYUSD мен $ 0.997266 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.005 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HYUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.005, ал ең төменгісі — $ 0.986187.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HYUSD соңғы бір сағатта -0.30% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.19%, ал соңғы 7 күнде -0.29% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hylo USD (HYUSD) Нарықтық ақпарат

$ 39.60M
--
----

$ 39.60M
39.66M
39,664,325.018867
Hylo USD нарықтық капитализациясы $ 39.60M, тәуліктік сауда көлемі --. HYUSD айналымдағы мөлшері 39.66M, жалпы мөлшері 39664325.018867. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 39.60M.

Hylo USD (HYUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, Hylo USD - USD баға өзгерісі $ -0.001910919403338 болды.
Соңғы 30 күнде Hylo USD - USD баға өзгерісі $ -0.0014413118 болды.
Соңғы 60 күнде Hylo USD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Hylo USD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001910919403338-0.19%
30 күн$ -0.0014413118-0.14%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Hylo USD (HYUSD) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Hylo USD Баға болжамы (USD)

Hylo USD (HYUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hylo USD (HYUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hylo USD.

Қазір Hylo USD баға болжамын тексеріңіз!

HYUSD - жергілікті валюталарға

Hylo USD (HYUSD) токеномикасы

Hylo USD (HYUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HYUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Hylo USD (HYUSD) туралы басқа сұрақтар

Hylo USD (HYUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HYUSD бағасы — 0.998415 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HYUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HYUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.998415. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hylo USD үшін нарықтық капитализация қандай?
HYUSD үшін нарықтық капитализация: $ 39.60M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HYUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HYUSD айналымдағы ұсынысы: 39.66M USD.
HYUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HYUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.005 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HYUSD бағасы қандай болды?
HYUSD 0.986187 USD ATL бағасына жетті.
HYUSD үшін сауда көлемі қандай?
HYUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HYUSD өседі ме?
HYUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HYUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Hylo USD (HYUSD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

