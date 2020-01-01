Hunter by Virtuals (DRPXBT) токеномикасы
Hunter by Virtuals (DRPXBT) туралы ақпарат
Hunter is an AI Agent designed to help users identify airdrop opportunities, optimize farming strategies, gather on-chain insights across blockchain networks, as well as gather X insights. The agent leverages large language models, social media monitoring, and blockchain analytics to provide actionable intelligence to various communication platform. $DRPXBT the utility token of the ecosystem. By using the Hunter AI Agent, users can gain insights into emerging airdrops, discover profitable farming opportunities, and optimize their engagement with the broader crypto space.
The Hunter AI Agent is a decentralized AI tool that actively searches for opportunities in the blockchain ecosystem. It combines the power of data scraping, machine learning algorithms, and real-time market analysis to support its users in various ways:
- Social Media Monitoring: Integrated with platforms like X (Twitter), the agent identifies key trends, influencers, and emerging projects, adding social intelligence to its analytics toolkit.
- Airdrop Identification: The agent detects and tracks upcoming airdrops from various projects, providing detailed insights into eligibility and participation strategies.
- Farming Strategy Optimization: By analyzing on-chain data and identifying profitable liquidity pools and staking opportunities, the agent may help users maximize their passive income potential.
- Data Analytics: Hunter processes large volumes of on-chain data to provide users with insights into token movements, market trends, and arbitrage opportunities, helping them make informed decisions.
Hunter by Virtuals (DRPXBT) токеномикасы мен бағасын талдау
Hunter by Virtuals (DRPXBT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Hunter by Virtuals (DRPXBT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Hunter by Virtuals (DRPXBT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DRPXBT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DRPXBT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DRPXBT токеномикасын түсінген болсаңыз, DRPXBT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
DRPXBT бағасының болжамы
DRPXBT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DRPXBT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.