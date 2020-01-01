HotCocoa (HOTCOCOA) токеномикасы
HotCocoa (HOTCOCOA) туралы ақпарат
HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow!
Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond.
HotCocoa (HOTCOCOA) токеномикасы мен бағасын талдау
HotCocoa (HOTCOCOA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
HotCocoa (HOTCOCOA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
HotCocoa (HOTCOCOA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын HOTCOCOA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша HOTCOCOA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз HOTCOCOA токеномикасын түсінген болсаңыз, HOTCOCOA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.