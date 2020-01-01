Hot Dad (HOTDAD) токеномикасы
Hot Dad (HOTDAD) туралы ақпарат
HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community.
Hot Dad (HOTDAD) токеномикасы мен бағасын талдау
Hot Dad (HOTDAD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Hot Dad (HOTDAD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Hot Dad (HOTDAD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын HOTDAD токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша HOTDAD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз HOTDAD токеномикасын түсінген болсаңыз, HOTDAD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
HOTDAD бағасының болжамы
HOTDAD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HOTDAD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.