Horizon ағымдағы бағасы: 0.00599558 USD. Нақты уақыттағы HRZ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HRZ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HRZ туралы толығырақ

HRZ Баға туралы ақпарат

HRZ Whitepaper

HRZ Ресми веб-сайт

HRZ Токеномикасы

HRZ Баға болжамы

Horizon Логотип

Horizon Баға (HRZ)

Листингтен жойылды

1 HRZ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00599558
$0.00599558$0.00599558
+1.60%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Horizon (HRZ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:29:10 (UTC+8)

Horizon (HRZ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00589662
$ 0.00589662$ 0.00589662
24 сағаттық төмен
$ 0.00608308
$ 0.00608308$ 0.00608308
24 сағаттық жоғары

$ 0.00589662
$ 0.00589662$ 0.00589662

$ 0.00608308
$ 0.00608308$ 0.00608308

$ 0.126194
$ 0.126194$ 0.126194

$ 0.00524898
$ 0.00524898$ 0.00524898

+0.06%

+1.68%

-6.85%

-6.85%

Horizon (HRZ) нақты уақыттағы баға $0.00599558. Соңғы 24 сағат ішінде HRZ мен $ 0.00589662 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00608308 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HRZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.126194, ал ең төменгісі — $ 0.00524898.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HRZ соңғы бір сағатта +0.06% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.68%, ал соңғы 7 күнде -6.85% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Horizon (HRZ) Нарықтық ақпарат

$ 51.45K
$ 51.45K$ 51.45K

--
----

$ 57.43K
$ 57.43K$ 57.43K

8.58M
8.58M 8.58M

9,577,807.002004618
9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Horizon нарықтық капитализациясы $ 51.45K, тәуліктік сауда көлемі --. HRZ айналымдағы мөлшері 8.58M, жалпы мөлшері 9577807.002004618. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 57.43K.

Horizon (HRZ) Баға тарихы USD

Бүгін, Horizon - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Horizon - USD баға өзгерісі $ +0.0006720913 болды.
Соңғы 60 күнде Horizon - USD баға өзгерісі $ -0.0019140535 болды.
Соңғы 90 күнде Horizon - USD баға өзгерісі $ -0.01255613568365373 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+1.68%
30 күн$ +0.0006720913+11.21%
60 күн$ -0.0019140535-31.92%
90 күн$ -0.01255613568365373-67.68%

Horizon (HRZ) деген не

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

Horizon (HRZ) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Horizon Баға болжамы (USD)

Horizon (HRZ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Horizon (HRZ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Horizon.

Қазір Horizon баға болжамын тексеріңіз!

HRZ - жергілікті валюталарға

Horizon (HRZ) токеномикасы

Horizon (HRZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HRZ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Horizon (HRZ) туралы басқа сұрақтар

Horizon (HRZ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HRZ бағасы — 0.00599558 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HRZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HRZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00599558. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Horizon үшін нарықтық капитализация қандай?
HRZ үшін нарықтық капитализация: $ 51.45K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HRZ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HRZ айналымдағы ұсынысы: 8.58M USD.
HRZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HRZ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.126194 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HRZ бағасы қандай болды?
HRZ 0.00524898 USD ATL бағасына жетті.
HRZ үшін сауда көлемі қандай?
HRZ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HRZ өседі ме?
HRZ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HRZ баға болжамын қарап көріңіз.
