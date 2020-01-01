Hopecore (HOPE) токеномикасы

Hopecore (HOPE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Hopecore (HOPE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Hopecore (HOPE) туралы ақпарат

This project is about a massive TikTok trend called "hopecore" which features inspiring videos with motivational quotes and clips, paired with uplifting music, beautiful aesthetic backgrounds, and colorful vibrant captions that flow with the speaker's message. The movement has generated an incredible 58 billion views on TikTok, touching hearts worldwide. The growing community passionately embraces and shares these hopeful messages, creating a powerful narrative that reminds everyone to never lose hope, even in life's darkest moments.

Ресми веб-сайт:
https://hopecoretoken.com/

Hopecore (HOPE) токеномикасы мен бағасын талдау

Hopecore (HOPE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 24.83K
$ 24.83K$ 24.83K
Жалпы қамтуы:
$ 994.33M
$ 994.33M$ 994.33M
Айналымдағы қамту:
$ 994.33M
$ 994.33M$ 994.33M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 24.83K
$ 24.83K$ 24.83K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00059775
$ 0.00059775$ 0.00059775
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.0000222
$ 0.0000222$ 0.0000222
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Hopecore (HOPE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Hopecore (HOPE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HOPE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HOPE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HOPE токеномикасын түсінген болсаңыз, HOPE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.