HOODOG ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы HOODOG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HOODOG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HOODOG туралы толығырақ

HOODOG Баға туралы ақпарат

HOODOG деген не

HOODOG Ресми веб-сайт

HOODOG Токеномикасы

HOODOG Баға болжамы

HOODOG Логотип

HOODOG Баға (HOODOG)

Листингтен жойылды

1 HOODOG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-5.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
HOODOG (HOODOG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:00:24 (UTC+8)

HOODOG (HOODOG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-5.52%

-15.26%

-15.26%

HOODOG (HOODOG) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде HOODOG мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HOODOG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HOODOG соңғы бір сағатта +0.05% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.52%, ал соңғы 7 күнде -15.26% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

HOODOG (HOODOG) Нарықтық ақпарат

$ 47.69K
$ 47.69K$ 47.69K

--
----

$ 47.69K
$ 47.69K$ 47.69K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

HOODOG нарықтық капитализациясы $ 47.69K, тәуліктік сауда көлемі --. HOODOG айналымдағы мөлшері 1,000.00T, жалпы мөлшері 1.0e+15. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 47.69K.

HOODOG (HOODOG) Баға тарихы USD

Бүгін, HOODOG - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде HOODOG - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде HOODOG - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде HOODOG - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.52%
30 күн$ 0-22.93%
60 күн$ 0-27.76%
90 күн$ 0--

HOODOG (HOODOG) деген не

HOODOG is the latest meme coin to hit the Ethereum blockchain, bringing a fresh, playful twist to the crypto world. Inspired by the iconic "dog in the hood" meme, HOODOG blends fun and community-driven innovation with a mission to support its companion, DOGWIF. Designed as an Ethereum-based counterpart to the popular WIF token, HOODOG harnesses the power of memes while offering a platform for its community to grow and thrive.

By leveraging the vast potential of Ethereum, HOODOG is more than just a meme—it’s a movement that embodies the spirit of collaboration and the cultural impact of meme-driven currencies. With the backing of a supportive and passionate community, HOODOG aims to carve out its own niche within the ever-evolving world of decentralized finance (DeFi). It welcomes all the dog meme lovers on crypto.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

HOODOG (HOODOG) Ресурс

Ресми веб-сайт

HOODOG Баға болжамы (USD)

HOODOG (HOODOG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін HOODOG (HOODOG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: HOODOG.

Қазір HOODOG баға болжамын тексеріңіз!

HOODOG - жергілікті валюталарға

HOODOG (HOODOG) токеномикасы

HOODOG (HOODOG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HOODOG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: HOODOG (HOODOG) туралы басқа сұрақтар

HOODOG (HOODOG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HOODOG бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HOODOG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HOODOG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
HOODOG үшін нарықтық капитализация қандай?
HOODOG үшін нарықтық капитализация: $ 47.69K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HOODOG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HOODOG айналымдағы ұсынысы: 1,000.00T USD.
HOODOG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HOODOG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HOODOG бағасы қандай болды?
HOODOG 0 USD ATL бағасына жетті.
HOODOG үшін сауда көлемі қандай?
HOODOG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HOODOG өседі ме?
HOODOG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HOODOG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:00:24 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

