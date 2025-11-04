БиржаDEX+
Holy Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы HOLY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HOLY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Holy Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы HOLY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HOLY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HOLY туралы толығырақ

HOLY Баға туралы ақпарат

HOLY деген не

HOLY Ресми веб-сайт

HOLY Токеномикасы

HOLY Баға болжамы

Holy Coin Логотип

Holy Coin Баға (HOLY)

Листингтен жойылды

1 HOLY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00079243
$0.00079243$0.00079243
-5.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Holy Coin (HOLY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:09:12 (UTC+8)

Holy Coin (HOLY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01553962
$ 0.01553962$ 0.01553962

$ 0
$ 0$ 0

+1.20%

-5.31%

-2.63%

-2.63%

Holy Coin (HOLY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде HOLY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HOLY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01553962, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HOLY соңғы бір сағатта +1.20% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.31%, ал соңғы 7 күнде -2.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Holy Coin (HOLY) Нарықтық ақпарат

$ 792.39K
$ 792.39K$ 792.39K

--
----

$ 792.39K
$ 792.39K$ 792.39K

999.95M
999.95M 999.95M

999,949,460.13614
999,949,460.13614 999,949,460.13614

Holy Coin нарықтық капитализациясы $ 792.39K, тәуліктік сауда көлемі --. HOLY айналымдағы мөлшері 999.95M, жалпы мөлшері 999949460.13614. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 792.39K.

Holy Coin (HOLY) Баға тарихы USD

Бүгін, Holy Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Holy Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Holy Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Holy Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.31%
30 күн$ 0-54.27%
60 күн$ 0+811.02%
90 күн$ 0--

Holy Coin (HOLY) деген не

Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟

CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Holy Coin (HOLY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Holy Coin Баға болжамы (USD)

Holy Coin (HOLY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Holy Coin (HOLY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Holy Coin.

Қазір Holy Coin баға болжамын тексеріңіз!

HOLY - жергілікті валюталарға

Holy Coin (HOLY) токеномикасы

Holy Coin (HOLY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HOLY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Holy Coin (HOLY) туралы басқа сұрақтар

Holy Coin (HOLY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HOLY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HOLY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HOLY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Holy Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
HOLY үшін нарықтық капитализация: $ 792.39K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HOLY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HOLY айналымдағы ұсынысы: 999.95M USD.
HOLY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HOLY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01553962 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HOLY бағасы қандай болды?
HOLY 0 USD ATL бағасына жетті.
HOLY үшін сауда көлемі қандай?
HOLY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HOLY өседі ме?
HOLY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HOLY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:09:12 (UTC+8)

Holy Coin (HOLY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

