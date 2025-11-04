БиржаDEX+
HoldME Token ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы HOLDME-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HOLDME баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HOLDME туралы толығырақ

HOLDME Баға туралы ақпарат

HOLDME деген не

HOLDME Whitepaper

HOLDME Ресми веб-сайт

HOLDME Токеномикасы

HOLDME Баға болжамы

HoldME Token Логотип

HoldME Token Баға (HOLDME)

Листингтен жойылды

1 HOLDME-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-4.70%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
HoldME Token (HOLDME) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:59:42 (UTC+8)

HoldME Token (HOLDME) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
HoldME Token (HOLDME) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде HOLDME мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HOLDME үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HOLDME соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -4.77%, ал соңғы 7 күнде -12.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

HoldME Token (HOLDME) Нарықтық ақпарат

HoldME Token нарықтық капитализациясы $ 131.56K, тәуліктік сауда көлемі --. HOLDME айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 131.56K.

HoldME Token (HOLDME) Баға тарихы USD

Бүгін, HoldME Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде HoldME Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде HoldME Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде HoldME Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-4.77%
30 күн$ 0-26.30%
60 күн$ 0-42.79%
90 күн$ 0--

HoldME Token (HOLDME) деген не

HoldME - a deflationary token fueled by real Bitcoin mining. Supply reduced by burns. No inflation—just real utility.

No Promises. Just Action.

HoldME’s core utility is marketing – but through our partnership with MineIT, we’ve established a sustainable cycle: mine cryptocurrencies, convert earnings, and burn HoldME tokens. This process transforms real mining revenue into deflationary momentum.

Why the Burn Matters – It’s a Process. Born from the fusion of cutting-edge blockchain technology and tangible Bitcoin mining, HoldME is more than just a token – it’s a self-sustaining ecosystem.

Every HoldME token purchased with mining revenue is sent to be burned, which permanently removes it from circulation. This action is transparent, on-chain, and irreversible.

We don’t stake. We don’t redistribute. We don’t inflate. We execute a simple cycle – and make every step visible.

The result isn’t speculation. It’s accountability.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

HoldME Token (HOLDME) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

HoldME Token Баға болжамы (USD)

HoldME Token (HOLDME) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін HoldME Token (HOLDME) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: HoldME Token.

Қазір HoldME Token баға болжамын тексеріңіз!

HOLDME - жергілікті валюталарға

HoldME Token (HOLDME) токеномикасы

HoldME Token (HOLDME) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HOLDME токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: HoldME Token (HOLDME) туралы басқа сұрақтар

HoldME Token (HOLDME) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HOLDME бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HOLDME-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HOLDME-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
HoldME Token үшін нарықтық капитализация қандай?
HOLDME үшін нарықтық капитализация: $ 131.56K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HOLDME үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HOLDME айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
HOLDME үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HOLDME барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HOLDME бағасы қандай болды?
HOLDME 0 USD ATL бағасына жетті.
HOLDME үшін сауда көлемі қандай?
HOLDME үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HOLDME өседі ме?
HOLDME биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HOLDME баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:59:42 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

