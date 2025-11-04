БиржаDEX+
HLP0 ағымдағы бағасы: 1.026 USD. Нақты уақыттағы HLP0-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HLP0 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
HLP0 (HLP0) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:59:08 (UTC+8)

HLP0 (HLP0) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24 сағаттық төмен
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
24 сағаттық жоғары

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.72955
$ 0.72955$ 0.72955

+0.12%

-0.08%

-0.07%

-0.07%

HLP0 (HLP0) нақты уақыттағы баға $1.026. Соңғы 24 сағат ішінде HLP0 мен $ 1.004 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.035 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HLP0 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.27, ал ең төменгісі — $ 0.72955.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HLP0 соңғы бір сағатта +0.12% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.08%, ал соңғы 7 күнде -0.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

HLP0 (HLP0) Нарықтық ақпарат

$ 441.04K
$ 441.04K$ 441.04K

--
----

$ 441.04K
$ 441.04K$ 441.04K

432.10K
432.10K 432.10K

432,103.635084
432,103.635084 432,103.635084

HLP0 нарықтық капитализациясы $ 441.04K, тәуліктік сауда көлемі --. HLP0 айналымдағы мөлшері 432.10K, жалпы мөлшері 432103.635084. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 441.04K.

HLP0 (HLP0) Баға тарихы USD

Бүгін, HLP0 - USD баға өзгерісі $ -0.000915088008596 болды.
Соңғы 30 күнде HLP0 - USD баға өзгерісі $ -0.0022995738 болды.
Соңғы 60 күнде HLP0 - USD баға өзгерісі $ +0.0027076140 болды.
Соңғы 90 күнде HLP0 - USD баға өзгерісі $ +0.0143526540964083 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000915088008596-0.08%
30 күн$ -0.0022995738-0.22%
60 күн$ +0.0027076140+0.26%
90 күн$ +0.0143526540964083+1.42%

HLP0 (HLP0) деген не

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

HLP0 (HLP0) Ресурс

Ресми веб-сайт

HLP0 Баға болжамы (USD)

HLP0 (HLP0) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін HLP0 (HLP0) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: HLP0.

Қазір HLP0 баға болжамын тексеріңіз!

HLP0 - жергілікті валюталарға

HLP0 (HLP0) токеномикасы

HLP0 (HLP0) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HLP0 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: HLP0 (HLP0) туралы басқа сұрақтар

HLP0 (HLP0) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HLP0 бағасы — 1.026 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HLP0-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HLP0-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.026. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
HLP0 үшін нарықтық капитализация қандай?
HLP0 үшін нарықтық капитализация: $ 441.04K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HLP0 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HLP0 айналымдағы ұсынысы: 432.10K USD.
HLP0 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HLP0 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.27 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HLP0 бағасы қандай болды?
HLP0 0.72955 USD ATL бағасына жетті.
HLP0 үшін сауда көлемі қандай?
HLP0 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HLP0 өседі ме?
HLP0 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HLP0 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:59:08 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

