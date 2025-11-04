БиржаDEX+
Hive Dollar ағымдағы бағасы: 0.998193 USD. Нақты уақыттағы HBD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HBD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Hive Dollar Логотип

Hive Dollar Баға (HBD)

Листингтен жойылды

1 HBD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Hive Dollar (HBD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:08:58 (UTC+8)

Hive Dollar (HBD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
Hive Dollar (HBD) нақты уақыттағы баға $0.998193. Соңғы 24 сағат ішінде HBD мен $ 0.923844 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.997416 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HBD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 3.97, ал ең төменгісі — $ 0.424305.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HBD соңғы бір сағатта +1.67% өзгерді, 24 сағат ішінде +4.78%, ал соңғы 7 күнде +1.39% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hive Dollar (HBD) Нарықтық ақпарат

Hive Dollar нарықтық капитализациясы $ 34.70M, тәуліктік сауда көлемі --. HBD айналымдағы мөлшері 34.77M, жалпы мөлшері 34767104.705. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 34.70M.

Hive Dollar (HBD) Баға тарихы USD

Бүгін, Hive Dollar - USD баға өзгерісі $ +0.04550155 болды.
Соңғы 30 күнде Hive Dollar - USD баға өзгерісі $ +0.0333708896 болды.
Соңғы 60 күнде Hive Dollar - USD баға өзгерісі $ +0.0173777415 болды.
Соңғы 90 күнде Hive Dollar - USD баға өзгерісі $ +0.0188017150401616 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.04550155+4.78%
30 күн$ +0.0333708896+3.34%
60 күн$ +0.0173777415+1.74%
90 күн$ +0.0188017150401616+1.92%

Hive Dollar (HBD) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Hive Dollar (HBD) Ресурс

Hive Dollar Баға болжамы (USD)

Hive Dollar (HBD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hive Dollar (HBD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hive Dollar.

Қазір Hive Dollar баға болжамын тексеріңіз!

HBD - жергілікті валюталарға

Hive Dollar (HBD) токеномикасы

Hive Dollar (HBD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HBD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Hive Dollar (HBD) туралы басқа сұрақтар

Hive Dollar (HBD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HBD бағасы — 0.998193 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HBD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HBD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.998193. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hive Dollar үшін нарықтық капитализация қандай?
HBD үшін нарықтық капитализация: $ 34.70M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HBD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HBD айналымдағы ұсынысы: 34.77M USD.
HBD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HBD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 3.97 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HBD бағасы қандай болды?
HBD 0.424305 USD ATL бағасына жетті.
HBD үшін сауда көлемі қандай?
HBD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HBD өседі ме?
HBD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HBD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:08:58 (UTC+8)

Hive Dollar (HBD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

