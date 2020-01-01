Hibernates (HIBER) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Hibernates (HIBER) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Hibernates (HIBER) туралы ақпарат

AI Infrastructure Layer for Developers

Elevate your platform using our robust AI infrastructure, featuring the finest custom Large Language Models (LLMs) and engines. Designed to empower developers, businesses, and innovators, our AI infrastructure layer is built to deliver unparalleled performance, scalability, and flexibility. Whether you're building next-generation applications, automating complex workflows, or enhancing user experiences, our infrastructure provides the tools and capabilities to bring your vision to life.

Cutting-Edge Technology Our AI infrastructure is powered by state-of-the-art LLMs and engines, meticulously crafted by a team of world-class engineers with expertise from leading organizations like Google, TikTok, Amazon, and UNLV. This ensures that our models are not only highly accurate and efficient but also optimized for real-world applications. From natural language processing (NLP) to computer vision and beyond, our infrastructure supports a wide range of AI use cases, enabling developers to push the boundaries of innovation.

Customizable LLMs for Every Need We understand that every project is unique, which is why our AI infrastructure offers fully customizable LLMs. Whether you need a model fine-tuned for specific industries, languages, or tasks, our platform provides the flexibility to adapt and scale according to your requirements. Developers can easily integrate these models into their applications via APIs, SDKs, or direct deployment, ensuring seamless compatibility with existing systems.

Hibernates (HIBER) токеномикасы мен бағасын талдау

Hibernates (HIBER) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 101.78K
$ 101.78K$ 101.78K
Жалпы қамтуы:
$ 999.78M
$ 999.78M$ 999.78M
Айналымдағы қамту:
$ 999.78M
$ 999.78M$ 999.78M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 101.78K
$ 101.78K$ 101.78K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.01204488
$ 0.01204488$ 0.01204488
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.0001018
$ 0.0001018$ 0.0001018

Hibernates (HIBER) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Hibernates (HIBER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HIBER токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HIBER токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HIBER токеномикасын түсінген болсаңыз, HIBER токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

HIBER бағасының болжамы

HIBER қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HIBER бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

