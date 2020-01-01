Hermy The Stallion (HERMY) токеномикасы
Hermy The Stallion (HERMY) туралы ақпарат
Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods.
Hermy The Stallion (HERMY) токеномикасы мен бағасын талдау
Hermy The Stallion (HERMY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Hermy The Stallion (HERMY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Hermy The Stallion (HERMY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын HERMY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша HERMY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз HERMY токеномикасын түсінген болсаңыз, HERMY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.