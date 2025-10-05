Hermes AI Investment Fund Баға (HERMES)
-0.21%
-2.85%
+11.33%
+11.33%
Hermes AI Investment Fund (HERMES) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде HERMES мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HERMES үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HERMES соңғы бір сағатта -0.21% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.85%, ал соңғы 7 күнде +11.33% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Hermes AI Investment Fund нарықтық капитализациясы $ 73.63K, тәуліктік сауда көлемі --. HERMES айналымдағы мөлшері 896.13B, жалпы мөлшері 1000000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 82.17K.
Бүгін, Hermes AI Investment Fund - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Hermes AI Investment Fund - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Hermes AI Investment Fund - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Hermes AI Investment Fund - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-2.85%
|30 күн
|$ 0
|-12.46%
|60 күн
|$ 0
|-26.20%
|90 күн
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
