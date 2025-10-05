Hermes AI Investment Fund ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы HERMES-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HERMES баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Hermes AI Investment Fund ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы HERMES-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HERMES баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Hermes AI Investment Fund Логотип

Hermes AI Investment Fund Баға (HERMES)

Листингтен жойылды

1 HERMES-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-2.80%1D
Hermes AI Investment Fund (HERMES) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:29:02 (UTC+8)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-2.85%

+11.33%

+11.33%

Hermes AI Investment Fund (HERMES) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде HERMES мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HERMES үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HERMES соңғы бір сағатта -0.21% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.85%, ал соңғы 7 күнде +11.33% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Нарықтық ақпарат

$ 73.63K
$ 73.63K$ 73.63K

--
----

$ 82.17K
$ 82.17K$ 82.17K

896.13B
896.13B 896.13B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Hermes AI Investment Fund нарықтық капитализациясы $ 73.63K, тәуліктік сауда көлемі --. HERMES айналымдағы мөлшері 896.13B, жалпы мөлшері 1000000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 82.17K.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Баға тарихы USD

Бүгін, Hermes AI Investment Fund - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Hermes AI Investment Fund - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Hermes AI Investment Fund - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Hermes AI Investment Fund - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-2.85%
30 күн$ 0-12.46%
60 күн$ 0-26.20%
90 күн$ 0--

Hermes AI Investment Fund (HERMES) деген не

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Hermes AI Investment Fund Баға болжамы (USD)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hermes AI Investment Fund (HERMES) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hermes AI Investment Fund.

Қазір Hermes AI Investment Fund баға болжамын тексеріңіз!

HERMES - жергілікті валюталарға

Hermes AI Investment Fund (HERMES) токеномикасы

Hermes AI Investment Fund (HERMES) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HERMES токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Hermes AI Investment Fund (HERMES) туралы басқа сұрақтар

Hermes AI Investment Fund (HERMES) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HERMES бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HERMES-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HERMES-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hermes AI Investment Fund үшін нарықтық капитализация қандай?
HERMES үшін нарықтық капитализация: $ 73.63K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HERMES үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HERMES айналымдағы ұсынысы: 896.13B USD.
HERMES үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HERMES барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HERMES бағасы қандай болды?
HERMES 0 USD ATL бағасына жетті.
HERMES үшін сауда көлемі қандай?
HERMES үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HERMES өседі ме?
HERMES биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HERMES баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:29:02 (UTC+8)

