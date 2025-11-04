БиржаDEX+
HERMES ағымдағы бағасы: 0.03179345 USD. Нақты уақыттағы HERMES-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HERMES баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HERMES туралы толығырақ

HERMES Баға туралы ақпарат

HERMES деген не

HERMES Ресми веб-сайт

HERMES Токеномикасы

HERMES Баға болжамы

HERMES Логотип

HERMES Баға (HERMES)

Листингтен жойылды

1 HERMES-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.03179345
$0.03179345$0.03179345
-13.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
HERMES (HERMES) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:08:51 (UTC+8)

HERMES (HERMES) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.03152984
$ 0.03152984$ 0.03152984
24 сағаттық төмен
$ 0.03683235
$ 0.03683235$ 0.03683235
24 сағаттық жоғары

$ 0.03152984
$ 0.03152984$ 0.03152984

$ 0.03683235
$ 0.03683235$ 0.03683235

$ 0.18065
$ 0.18065$ 0.18065

$ 0.01960026
$ 0.01960026$ 0.01960026

+0.60%

-13.45%

-9.05%

-9.05%

HERMES (HERMES) нақты уақыттағы баға $0.03179345. Соңғы 24 сағат ішінде HERMES мен $ 0.03152984 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03683235 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HERMES үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.18065, ал ең төменгісі — $ 0.01960026.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HERMES соңғы бір сағатта +0.60% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.45%, ал соңғы 7 күнде -9.05% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

HERMES (HERMES) Нарықтық ақпарат

$ 611.43K
$ 611.43K$ 611.43K

--
----

$ 611.43K
$ 611.43K$ 611.43K

19.23M
19.23M 19.23M

19,231,371.54556538
19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

HERMES нарықтық капитализациясы $ 611.43K, тәуліктік сауда көлемі --. HERMES айналымдағы мөлшері 19.23M, жалпы мөлшері 19231371.54556538. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 611.43K.

HERMES (HERMES) Баға тарихы USD

Бүгін, HERMES - USD баға өзгерісі $ -0.00494244121216549 болды.
Соңғы 30 күнде HERMES - USD баға өзгерісі $ -0.0107026735 болды.
Соңғы 60 күнде HERMES - USD баға өзгерісі $ -0.0221583654 болды.
Соңғы 90 күнде HERMES - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00494244121216549-13.45%
30 күн$ -0.0107026735-33.66%
60 күн$ -0.0221583654-69.69%
90 күн$ 0--

HERMES (HERMES) деген не

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

HERMES (HERMES) Ресурс

Ресми веб-сайт

HERMES Баға болжамы (USD)

HERMES (HERMES) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін HERMES (HERMES) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: HERMES.

Қазір HERMES баға болжамын тексеріңіз!

HERMES - жергілікті валюталарға

HERMES (HERMES) токеномикасы

HERMES (HERMES) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HERMES токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: HERMES (HERMES) туралы басқа сұрақтар

HERMES (HERMES) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HERMES бағасы — 0.03179345 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HERMES-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HERMES-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03179345. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
HERMES үшін нарықтық капитализация қандай?
HERMES үшін нарықтық капитализация: $ 611.43K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HERMES үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HERMES айналымдағы ұсынысы: 19.23M USD.
HERMES үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HERMES барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.18065 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HERMES бағасы қандай болды?
HERMES 0.01960026 USD ATL бағасына жетті.
HERMES үшін сауда көлемі қандай?
HERMES үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HERMES өседі ме?
HERMES биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HERMES баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:08:51 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек.

