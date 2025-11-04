БиржаDEX+
Hemi Bitcoin ағымдағы бағасы: 106,900 USD. Нақты уақыттағы HEMIBTC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HEMIBTC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HEMIBTC туралы толығырақ

HEMIBTC Баға туралы ақпарат

HEMIBTC деген не

HEMIBTC Токеномикасы

HEMIBTC Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Hemi Bitcoin Логотип

Hemi Bitcoin Баға (HEMIBTC)

Листингтен жойылды

1 HEMIBTC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$106,899
-2.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 106,132
24 сағаттық төмен
$ 110,592
24 сағаттық жоғары

$ 106,132
$ 110,592
$ 125,574
$ 104,795
+0.21%

-2.75%

-6.94%

-6.94%

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) нақты уақыттағы баға $106,900. Соңғы 24 сағат ішінде HEMIBTC мен $ 106,132 аралығында сауда жасалып, ал $ 110,592 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HEMIBTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 125,574, ал ең төменгісі — $ 104,795.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HEMIBTC соңғы бір сағатта +0.21% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.75%, ал соңғы 7 күнде -6.94% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Нарықтық ақпарат

$ 3.67M
--
$ 3.77M
34.34
35.25796141
Hemi Bitcoin нарықтық капитализациясы $ 3.67M, тәуліктік сауда көлемі --. HEMIBTC айналымдағы мөлшері 34.34, жалпы мөлшері 35.25796141. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.77M.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Баға тарихы USD

Бүгін, Hemi Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -3,029.9703157084 болды.
Соңғы 30 күнде Hemi Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -13,343.7711200000 болды.
Соңғы 60 күнде Hemi Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -2,057.7394800000 болды.
Соңғы 90 күнде Hemi Bitcoin - USD баға өзгерісі $ -7,897.80413408233 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -3,029.9703157084-2.75%
30 күн$ -13,343.7711200000-12.48%
60 күн$ -2,057.7394800000-1.92%
90 күн$ -7,897.80413408233-6.87%

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Hemi Bitcoin Баға болжамы (USD)

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hemi Bitcoin (HEMIBTC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hemi Bitcoin.

Қазір Hemi Bitcoin баға болжамын тексеріңіз!

HEMIBTC - жергілікті валюталарға

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) токеномикасы

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HEMIBTC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Hemi Bitcoin (HEMIBTC) туралы басқа сұрақтар

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HEMIBTC бағасы — 106,900 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HEMIBTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HEMIBTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 106,900. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hemi Bitcoin үшін нарықтық капитализация қандай?
HEMIBTC үшін нарықтық капитализация: $ 3.67M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HEMIBTC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HEMIBTC айналымдағы ұсынысы: 34.34 USD.
HEMIBTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HEMIBTC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 125,574 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HEMIBTC бағасы қандай болды?
HEMIBTC 104,795 USD ATL бағасына жетті.
HEMIBTC үшін сауда көлемі қандай?
HEMIBTC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HEMIBTC өседі ме?
HEMIBTC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HEMIBTC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:08:44 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

