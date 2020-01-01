Helium IOT (IOT) токеномикасы
Helium IOT (IOT) туралы ақпарат
What is the project about? The Helium Network is a decentralized, blockchain-based wireless infrastructure project that allows individuals and organizations to deploy and operate wireless networks through token incentivisation. It leverages the Solana Blockchain for its foundation. The primary token powering the network is HNT, while IOT and MOBILE tokens are used to facilitate the LoRaWAN and 5G networks, respectively.
What makes your project unique? Decentralized Infrastructure: The Helium Network allows for the creation and maintenance of a distributed wireless network by incentivizing participants to contribute resources and share the benefits. Scalable and Secure: The network leverages the Solana Blockchain, which is known for its high scalability, low latency, and robust security. Multi-Use Case Support: The Helium Network supports various use cases, including IoT devices through the LoRaWAN network and high-speed mobile connectivity via the 5G network. Incentivized Participation: The Helium Network employs a token-based system to reward participants and encourage network growth. Proof-of-Coverage (PoC): A unique consensus algorithm employed by the LoRaWAN and 5G subnetworks, which rewards participants for verifying wireless network coverage.
What’s next for your project? Today, the Helium Network is a rapidly growing decentralized wireless infrastructure with a global footprint. It continues to attract new users, developers, and organizations, paving the way for innovative applications and services. As the network expands, it aims to revolutionize the wireless communication landscape and further democratize access to connectivity
What can your token be used for? The IOT token is the Governance token of the LoraWAN IOT Subnetworks, mined by IOT Hotspots through both data transfer proceeds as well as Proof of Coverage.
Helium IOT (IOT) токеномикасы мен бағасын талдау
Helium IOT (IOT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Helium IOT (IOT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Helium IOT (IOT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын IOT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша IOT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз IOT токеномикасын түсінген болсаңыз, IOT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
