HedgewaterDAO ($HWTR) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, HedgewaterDAO ($HWTR) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
HedgewaterDAO ($HWTR) туралы ақпарат

Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem.

We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets.

We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance.

Ресми веб-сайт:
https://www.hedgewater.xyz/
Whitepaper:
https://gitbook.hedgewater.xyz/

HedgewaterDAO ($HWTR) токеномикасы мен бағасын талдау

HedgewaterDAO ($HWTR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 211.15K
$ 211.15K
Жалпы қамтуы:
$ 111.60M
$ 111.60M
Айналымдағы қамту:
$ 107.20M
$ 107.20M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 219.81K
$ 219.81K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.08057
$ 0.08057
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00013696
$ 0.00013696
Қазіргі баға:
$ 0.00196961
$ 0.00196961

HedgewaterDAO ($HWTR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

HedgewaterDAO ($HWTR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $HWTR токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $HWTR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $HWTR токеномикасын түсінген болсаңыз, $HWTR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$HWTR бағасының болжамы

$HWTR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $HWTR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.