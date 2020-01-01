Healix AI (HXAI) токеномикасы

Healix AI (HXAI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Healix AI (HXAI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Healix AI (HXAI) туралы ақпарат

Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://healixai.tech/
Whitepaper:
https://healixai.gitbook.io/healix-ai-whitepaper

Healix AI (HXAI) токеномикасы мен бағасын талдау

Healix AI (HXAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 19.10K
Жалпы қамтуы:
$ 10.00M
Айналымдағы қамту:
$ 10.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 19.10K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.267637
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00190992
Healix AI (HXAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Healix AI (HXAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HXAI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HXAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HXAI токеномикасын түсінген болсаңыз, HXAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

HXAI бағасының болжамы

HXAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HXAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.