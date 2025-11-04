БиржаDEX+
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ағымдағы бағасы: 106,077 USD. Нақты уақыттағы HCBBTC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HCBBTC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Баға (HCBBTC)

Листингтен жойылды

$106,077
$106,077
-3.50%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:57:34 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 106,695
$ 106,695
24 сағаттық төмен
$ 109,958
$ 109,958
24 сағаттық жоғары

$ 106,695
$ 106,695

$ 109,958
$ 109,958

$ 128,529
$ 128,529

$ 81,202
$ 81,202

-0.57%

-3.52%

-4.36%

-4.36%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) нақты уақыттағы баға $106,077. Соңғы 24 сағат ішінде HCBBTC мен $ 106,695 аралығында сауда жасалып, ал $ 109,958 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HCBBTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 128,529, ал ең төменгісі — $ 81,202.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HCBBTC соңғы бір сағатта -0.57% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.52%, ал соңғы 7 күнде -4.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Нарықтық ақпарат

$ 7.31K
$ 7.31K

--
----

$ 7.31K
$ 7.31K

0.07
0.07

0.06889133
0.06889133

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC нарықтық капитализациясы $ 7.31K, тәуліктік сауда көлемі --. HCBBTC айналымдағы мөлшері 0.07, жалпы мөлшері 0.06889133. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.31K.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Баға тарихы USD

Бүгін, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC - USD баға өзгерісі $ -3,871.0890946632 болды.
Соңғы 30 күнде Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC - USD баға өзгерісі $ -13,908.3282858000 болды.
Соңғы 60 күнде Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC - USD баға өзгерісі $ +9,397.9660689000 болды.
Соңғы 90 күнде Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC - USD баға өзгерісі $ -8,832.42052090028 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -3,871.0890946632-3.52%
30 күн$ -13,908.3282858000-13.11%
60 күн$ +9,397.9660689000+8.86%
90 күн$ -8,832.42052090028-7.68%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) деген не

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Ресурс

Ресми веб-сайт

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Баға болжамы (USD)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC.

Қазір Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC баға болжамын тексеріңіз!

HCBBTC - жергілікті валюталарға

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) токеномикасы

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HCBBTC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) туралы басқа сұрақтар

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HCBBTC бағасы — 106,077 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HCBBTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HCBBTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 106,077. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC үшін нарықтық капитализация қандай?
HCBBTC үшін нарықтық капитализация: $ 7.31K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HCBBTC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HCBBTC айналымдағы ұсынысы: 0.07 USD.
HCBBTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HCBBTC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 128,529 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HCBBTC бағасы қандай болды?
HCBBTC 81,202 USD ATL бағасына жетті.
HCBBTC үшін сауда көлемі қандай?
HCBBTC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HCBBTC өседі ме?
HCBBTC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HCBBTC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:57:34 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,174.61

$3,638.79

$167.27

$1.0000

$0.9495

