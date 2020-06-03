Hanbao (HANBAO) токеномикасы
Hanbao (HANBAO) туралы ақпарат
Hanbao, the finless porpoise, marks a significant milestone in the conservation efforts for the Yangtze finless porpoise, a species critically endangered due to human activities in its natural habitat, the Yangtze River. Here's a concise history:
Birth and Naming: Hanbao was born on June 3, 2020, in Wuhan, China, at an artificial breeding environment. This event was noteworthy because Hanbao is the first second-generation Yangtze finless porpoise to be born through artificial breeding, showcasing a potential path for species conservation. The name "Hanbao" was chosen through a public naming contest, reflecting the Chinese word for "hamburger" due to its phonetic similarity and as a playful nod, engaging public interest in conservation efforts.
Hanbao (HANBAO) токеномикасы мен бағасын талдау
Hanbao (HANBAO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Hanbao (HANBAO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Hanbao (HANBAO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын HANBAO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша HANBAO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз HANBAO токеномикасын түсінген болсаңыз, HANBAO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
HANBAO бағасының болжамы
HANBAO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HANBAO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.