HAMMY is a cute hamster-themed memecoin built on the TRON blockchain, spearheaded by a dedicated CTO community. This project combines the charm of its hamster mascot with the innovative spirit of a technologically driven team, creating a unique and engaging experience for users.
As a memecoin, HAMMY stands out with its playful and approachable branding, making it accessible to a broad audience. The project is driven by a strong community ethos, with the CTO team at the helm, ensuring that the technical foundation of HAMMY is robust and reliable. The TRON blockchain provides the ideal platform for HAMMY, offering fast transactions and scalability, which are crucial for the project’s growth and user engagement.
The HAMMY community plays a central role in the project’s development, contributing ideas, feedback, and creative content such as Profile Picture (PFP) NFTs and promotional materials. These efforts help to strengthen the bond among community members and promote the HAMMY brand within the broader crypto space.
HAMMY’s roadmap includes plans for listings on major cryptocurrency exchanges and expanding its ecosystem through integrations with other decentralized applications on TRON. The CTO community is committed to delivering a project that not only delights users with its cute and fun concept but also provides a secure and scalable platform for transactions and interactions.
In summary, HAMMY is more than just a memecoin; it’s a community-driven project centered around a lovable hamster mascot. With the support of a dedicated CTO team and the strengths of the TRON blockchain, HAMMY is poised to make a significant impact in the memecoin space, bringing together technology and fun in a unique and engaging way.
HAMMY (HAMMY) токеномикасы мен бағасын талдау
HAMMY (HAMMY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
HAMMY (HAMMY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
HAMMY (HAMMY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын HAMMY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша HAMMY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз HAMMY токеномикасын түсінген болсаңыз, HAMMY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.