Haedal Staked WAL ағымдағы бағасы: 0.21532 USD. Нақты уақыттағы HAWAL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HAWAL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HAWAL туралы толығырақ

HAWAL Баға туралы ақпарат

HAWAL деген не

HAWAL Ресми веб-сайт

HAWAL Токеномикасы

HAWAL Баға болжамы

Haedal Staked WAL Логотип

Haedal Staked WAL Баға (HAWAL)

Листингтен жойылды

1 HAWAL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.21532
$0.21532
-5.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Haedal Staked WAL (HAWAL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:56:25 (UTC+8)

Haedal Staked WAL (HAWAL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.20435
$ 0.20435
24 сағаттық төмен
$ 0.233742
$ 0.233742
24 сағаттық жоғары

$ 0.20435
$ 0.20435

$ 0.233742
$ 0.233742

$ 0.455937
$ 0.455937

$ 0.129313
$ 0.129313

-0.85%

-5.41%

-12.10%

-12.10%

Haedal Staked WAL (HAWAL) нақты уақыттағы баға $0.21532. Соңғы 24 сағат ішінде HAWAL мен $ 0.20435 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.233742 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HAWAL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.455937, ал ең төменгісі — $ 0.129313.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HAWAL соңғы бір сағатта -0.85% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.41%, ал соңғы 7 күнде -12.10% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Нарықтық ақпарат

$ 34.62K
$ 34.62K

--
--

$ 34.62K
$ 34.62K

160.00K
160.00K

160,000.0
160,000.0

Haedal Staked WAL нарықтық капитализациясы $ 34.62K, тәуліктік сауда көлемі --. HAWAL айналымдағы мөлшері 160.00K, жалпы мөлшері 160000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 34.62K.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Баға тарихы USD

Бүгін, Haedal Staked WAL - USD баға өзгерісі $ -0.0123242385636892 болды.
Соңғы 30 күнде Haedal Staked WAL - USD баға өзгерісі $ -0.0986122320 болды.
Соңғы 60 күнде Haedal Staked WAL - USD баға өзгерісі $ -0.1019092765 болды.
Соңғы 90 күнде Haedal Staked WAL - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0123242385636892-5.41%
30 күн$ -0.0986122320-45.79%
60 күн$ -0.1019092765-47.32%
90 күн$ 0--

Haedal Staked WAL (HAWAL) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Haedal Staked WAL (HAWAL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Haedal Staked WAL Баға болжамы (USD)

Haedal Staked WAL (HAWAL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Haedal Staked WAL (HAWAL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Haedal Staked WAL.

Қазір Haedal Staked WAL баға болжамын тексеріңіз!

HAWAL - жергілікті валюталарға

Haedal Staked WAL (HAWAL) токеномикасы

Haedal Staked WAL (HAWAL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HAWAL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Haedal Staked WAL (HAWAL) туралы басқа сұрақтар

Haedal Staked WAL (HAWAL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HAWAL бағасы — 0.21532 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HAWAL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HAWAL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.21532. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Haedal Staked WAL үшін нарықтық капитализация қандай?
HAWAL үшін нарықтық капитализация: $ 34.62K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HAWAL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HAWAL айналымдағы ұсынысы: 160.00K USD.
HAWAL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HAWAL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.455937 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HAWAL бағасы қандай болды?
HAWAL 0.129313 USD ATL бағасына жетті.
HAWAL үшін сауда көлемі қандай?
HAWAL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HAWAL өседі ме?
HAWAL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HAWAL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:56:25 (UTC+8)

Haedal Staked WAL (HAWAL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,130.33

$3,636.14

$167.22

$1.0000

$0.9493

$107,130.33

$3,636.14

$167.22

$2.3300

$996.80

