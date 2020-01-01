Gyroscope GYD (GYD) токеномикасы

Gyroscope GYD (GYD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Gyroscope GYD (GYD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Gyroscope GYD (GYD) туралы ақпарат

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy.

These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.

Ресми веб-сайт:
https://gyro.finance/

Gyroscope GYD (GYD) токеномикасы мен бағасын талдау

Gyroscope GYD (GYD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 24.19M
$ 24.19M
Жалпы қамтуы:
$ 24.21M
$ 24.21M
Айналымдағы қамту:
$ 24.21M
$ 24.21M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 24.19M
$ 24.19M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.049
$ 1.049
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.961033
$ 0.961033
Қазіргі баға:
$ 1.001
$ 1.001

Gyroscope GYD (GYD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Gyroscope GYD (GYD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GYD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GYD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GYD токеномикасын түсінген болсаңыз, GYD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.