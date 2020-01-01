Gyoza (GYOZA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Gyoza (GYOZA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Gyoza (GYOZA) туралы ақпарат

GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions.

Ресми веб-сайт:
https://gyoza.wtf/
Whitepaper:
https://gyoza.gitbook.io/gyoza-docs/

Gyoza (GYOZA) токеномикасы мен бағасын талдау

Gyoza (GYOZA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 375.95K
$ 375.95K$ 375.95K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 986.86M
$ 986.86M$ 986.86M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 380.95K
$ 380.95K$ 380.95K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00428771
$ 0.00428771$ 0.00428771
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00038095
$ 0.00038095$ 0.00038095

Gyoza (GYOZA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Gyoza (GYOZA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GYOZA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GYOZA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GYOZA токеномикасын түсінген болсаңыз, GYOZA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

GYOZA бағасының болжамы

GYOZA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GYOZA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.