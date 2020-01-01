GX3 A (GX3) токеномикасы
GX3 A (GX3) туралы ақпарат
GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently.
GX3 A (GX3) токеномикасы мен бағасын талдау
GX3 A (GX3) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
GX3 A (GX3) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
GX3 A (GX3) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын GX3 токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша GX3 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз GX3 токеномикасын түсінген болсаңыз, GX3 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
GX3 бағасының болжамы
GX3 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GX3 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.