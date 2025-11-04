БиржаDEX+
Gut Says ағымдағы бағасы: 0.00012894 USD. Нақты уақыттағы GUT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GUT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GUT туралы толығырақ

GUT Баға туралы ақпарат

GUT деген не

GUT Ресми веб-сайт

GUT Токеномикасы

GUT Баға болжамы

Gut Says Логотип

Gut Says Баға (GUT)

Листингтен жойылды

1 GUT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00012895
$0.00012895$0.00012895
-19.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Gut Says (GUT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:56:18 (UTC+8)

Gut Says (GUT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0001154
$ 0.0001154$ 0.0001154
24 сағаттық төмен
$ 0.00017637
$ 0.00017637$ 0.00017637
24 сағаттық жоғары

$ 0.0001154
$ 0.0001154$ 0.0001154

$ 0.00017637
$ 0.00017637$ 0.00017637

$ 0.00106126
$ 0.00106126$ 0.00106126

$ 0.00007755
$ 0.00007755$ 0.00007755

-3.81%

-19.35%

-67.31%

-67.31%

Gut Says (GUT) нақты уақыттағы баға $0.00012894. Соңғы 24 сағат ішінде GUT мен $ 0.0001154 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00017637 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GUT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00106126, ал ең төменгісі — $ 0.00007755.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GUT соңғы бір сағатта -3.81% өзгерді, 24 сағат ішінде -19.35%, ал соңғы 7 күнде -67.31% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Gut Says (GUT) Нарықтық ақпарат

$ 115.57K
$ 115.57K$ 115.57K

--
----

$ 115.57K
$ 115.57K$ 115.57K

896.33M
896.33M 896.33M

896,326,637.149096
896,326,637.149096 896,326,637.149096

Gut Says нарықтық капитализациясы $ 115.57K, тәуліктік сауда көлемі --. GUT айналымдағы мөлшері 896.33M, жалпы мөлшері 896326637.149096. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 115.57K.

Gut Says (GUT) Баға тарихы USD

Бүгін, Gut Says - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Gut Says - USD баға өзгерісі $ -0.0000811044 болды.
Соңғы 60 күнде Gut Says - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Gut Says - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-19.35%
30 күн$ -0.0000811044-62.90%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Gut Says (GUT) деген не

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Gut Says (GUT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Gut Says Баға болжамы (USD)

Gut Says (GUT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Gut Says (GUT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Gut Says.

Қазір Gut Says баға болжамын тексеріңіз!

GUT - жергілікті валюталарға

Gut Says (GUT) токеномикасы

Gut Says (GUT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GUT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Gut Says (GUT) туралы басқа сұрақтар

Gut Says (GUT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GUT бағасы — 0.00012894 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GUT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GUT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00012894. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Gut Says үшін нарықтық капитализация қандай?
GUT үшін нарықтық капитализация: $ 115.57K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GUT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GUT айналымдағы ұсынысы: 896.33M USD.
GUT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GUT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00106126 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GUT бағасы қандай болды?
GUT 0.00007755 USD ATL бағасына жетті.
GUT үшін сауда көлемі қандай?
GUT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GUT өседі ме?
GUT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GUT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:56:18 (UTC+8)

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

