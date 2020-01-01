Gunstar Metaverse (GSTS) токеномикасы
Gunstar Metaverse (GSTS) туралы ақпарат
What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform.
Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory.
"What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform.
Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory.
Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers’ interest."
Gunstar Metaverse (GSTS) токеномикасы мен бағасын талдау
Gunstar Metaverse (GSTS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Gunstar Metaverse (GSTS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Gunstar Metaverse (GSTS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын GSTS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша GSTS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз GSTS токеномикасын түсінген болсаңыз, GSTS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
GSTS бағасының болжамы
GSTS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GSTS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.