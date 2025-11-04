БиржаDEX+
GULL ағымдағы бағасы: 0.00016523 USD. Нақты уақыттағы GULL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GULL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$0.00016523
0.00%1D
GULL (GULL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
GULL (GULL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0.0147066
$ 0.00016522
0.00%

0.00%

GULL (GULL) нақты уақыттағы баға $0.00016523. Соңғы 24 сағат ішінде GULL мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GULL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0147066, ал ең төменгісі — $ 0.00016522.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GULL соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

GULL (GULL) Нарықтық ақпарат

$ 7.08K
--
$ 82.62K
42.83M
500,000,000.0
GULL нарықтық капитализациясы $ 7.08K, тәуліктік сауда көлемі --. GULL айналымдағы мөлшері 42.83M, жалпы мөлшері 500000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 82.62K.

GULL (GULL) Баға тарихы USD

Бүгін, GULL - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде GULL - USD баға өзгерісі $ -0.0000026953 болды.
Соңғы 60 күнде GULL - USD баға өзгерісі $ -0.0000107799 болды.
Соңғы 90 күнде GULL - USD баға өзгерісі $ -0.00011857661423391113 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0000026953-1.63%
60 күн$ -0.0000107799-6.52%
90 күн$ -0.00011857661423391113-41.78%

GULL (GULL) деген не

Gull Network is the flagship AI infrstructure on Manta, aiming to build an ecosystem powered by the Gull AI. Starting with a DEX to act as the center of the grand vision, Gull will be expanding the AI ecosystem by launching more AI powered products or features like AI token launcher, AI memes etc.

✅ Simplified DeFi Integration: Setup DeFi protocols such as pools and farms without coding, broadening accessibility to advanced financial functions, customized yield farming and staking systems

✅ Secure and Equitable Trading: With sniper-proof LP listing, GullNetwork ensures a fair trading environment that protects against front-running and promotes equal opportunity for participants.

✅ Tokenization and Liquidity Support: Suite for token creation, liquidity loans, and AMM setup, complemented by development tools for DApps, UI, and website creation.

✅ AI Powered Token Launcher: The integration of AI technology has elevated and streamlined the token launching capabilities of Gull Network. It makes the process of token creation more easy and intuitive than ever before.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

GULL Баға болжамы (USD)

GULL (GULL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін GULL (GULL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: GULL.

Қазір GULL баға болжамын тексеріңіз!

GULL (GULL) токеномикасы

GULL (GULL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GULL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: GULL (GULL) туралы басқа сұрақтар

GULL (GULL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GULL бағасы — 0.00016523 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GULL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GULL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00016523. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
GULL үшін нарықтық капитализация қандай?
GULL үшін нарықтық капитализация: $ 7.08K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GULL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GULL айналымдағы ұсынысы: 42.83M USD.
GULL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GULL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0147066 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GULL бағасы қандай болды?
GULL 0.00016522 USD ATL бағасына жетті.
GULL үшін сауда көлемі қандай?
GULL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GULL өседі ме?
GULL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GULL баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

