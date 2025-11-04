БиржаDEX+
GT3 Finance ағымдағы бағасы: 0.00542797 USD. Нақты уақыттағы GT3-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GT3 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GT3 туралы толығырақ

GT3 Баға туралы ақпарат

GT3 деген не

GT3 Whitepaper

GT3 Ресми веб-сайт

GT3 Токеномикасы

GT3 Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

GT3 Finance Логотип

GT3 Finance Баға (GT3)

Листингтен жойылды

1 GT3-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-8.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
GT3 Finance (GT3) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:07:30 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-0.04%

-8.53%

-11.67%

-11.67%

GT3 Finance (GT3) нақты уақыттағы баға $0.00542797. Соңғы 24 сағат ішінде GT3 мен $ 0.00542708 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0059349 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GT3 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00811755, ал ең төменгісі — $ 0.00542708.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GT3 соңғы бір сағатта -0.04% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.53%, ал соңғы 7 күнде -11.67% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

GT3 Finance (GT3) Нарықтық ақпарат

GT3 Finance нарықтық капитализациясы $ 856.82K, тәуліктік сауда көлемі --. GT3 айналымдағы мөлшері 157.85M, жалпы мөлшері 157852627.7817858. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 856.82K.

GT3 Finance (GT3) Баға тарихы USD

Бүгін, GT3 Finance - USD баға өзгерісі $ -0.000506664554996477 болды.
Соңғы 30 күнде GT3 Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0010907180 болды.
Соңғы 60 күнде GT3 Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0013015126 болды.
Соңғы 90 күнде GT3 Finance - USD баға өзгерісі $ -0.000846731601062579 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000506664554996477-8.53%
30 күн$ -0.0010907180-20.09%
60 күн$ -0.0013015126-23.97%
90 күн$ -0.000846731601062579-13.49%

GT3 Finance (GT3) деген не

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

GT3 Finance (GT3) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

GT3 Finance Баға болжамы (USD)

GT3 Finance (GT3) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін GT3 Finance (GT3) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: GT3 Finance.

Қазір GT3 Finance баға болжамын тексеріңіз!

GT3 - жергілікті валюталарға

GT3 Finance (GT3) токеномикасы

GT3 Finance (GT3) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GT3 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: GT3 Finance (GT3) туралы басқа сұрақтар

GT3 Finance (GT3) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GT3 бағасы — 0.00542797 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GT3-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GT3-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00542797. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
GT3 Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
GT3 үшін нарықтық капитализация: $ 856.82K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GT3 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GT3 айналымдағы ұсынысы: 157.85M USD.
GT3 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GT3 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00811755 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GT3 бағасы қандай болды?
GT3 0.00542708 USD ATL бағасына жетті.
GT3 үшін сауда көлемі қандай?
GT3 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GT3 өседі ме?
GT3 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GT3 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:07:30 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

