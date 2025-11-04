БиржаDEX+
Grok Companions ағымдағы бағасы: 0.00002198 USD. Нақты уақыттағы JARVIS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JARVIS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

JARVIS туралы толығырақ

JARVIS Баға туралы ақпарат

JARVIS деген не

JARVIS Ресми веб-сайт

JARVIS Токеномикасы

JARVIS Баға болжамы

Grok Companions Логотип

Grok Companions Баға (JARVIS)

Листингтен жойылды

1 JARVIS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
USD
Grok Companions (JARVIS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:54:46 (UTC+8)

Grok Companions (JARVIS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00246857
$ 0.00246857$ 0.00246857

$ 0.00002083
$ 0.00002083$ 0.00002083

--

--

-17.91%

-17.91%

Grok Companions (JARVIS) нақты уақыттағы баға $0.00002198. Соңғы 24 сағат ішінде JARVIS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JARVIS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00246857, ал ең төменгісі — $ 0.00002083.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JARVIS соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -17.91% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Grok Companions (JARVIS) Нарықтық ақпарат

$ 21.98K
$ 21.98K$ 21.98K

--
----

$ 21.98K
$ 21.98K$ 21.98K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Grok Companions нарықтық капитализациясы $ 21.98K, тәуліктік сауда көлемі --. JARVIS айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 21.98K.

Grok Companions (JARVIS) Баға тарихы USD

Бүгін, Grok Companions - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Grok Companions - USD баға өзгерісі $ -0.0000138992 болды.
Соңғы 60 күнде Grok Companions - USD баға өзгерісі $ -0.0000184347 болды.
Соңғы 90 күнде Grok Companions - USD баға өзгерісі $ -0.0004932683249290166 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0000138992-63.23%
60 күн$ -0.0000184347-83.87%
90 күн$ -0.0004932683249290166-95.73%

Grok Companions (JARVIS) деген не

$JARVIS – Grok Companions: Elon is building his own J.A.R.V.I.S. through xAI. Companions Ani, Rudi, and Valentine might be part of a bigger plan, spelling J.A.R.V.I.S. Project status: Reconstructing…

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Grok Companions (JARVIS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Grok Companions Баға болжамы (USD)

Grok Companions (JARVIS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Grok Companions (JARVIS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Grok Companions.

Қазір Grok Companions баға болжамын тексеріңіз!

JARVIS - жергілікті валюталарға

Grok Companions (JARVIS) токеномикасы

Grok Companions (JARVIS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. JARVIS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Grok Companions (JARVIS) туралы басқа сұрақтар

Grok Companions (JARVIS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі JARVIS бағасы — 0.00002198 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
JARVIS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
JARVIS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00002198. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Grok Companions үшін нарықтық капитализация қандай?
JARVIS үшін нарықтық капитализация: $ 21.98K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
JARVIS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
JARVIS айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
JARVIS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
JARVIS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00246857 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) JARVIS бағасы қандай болды?
JARVIS 0.00002083 USD ATL бағасына жетті.
JARVIS үшін сауда көлемі қандай?
JARVIS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл JARVIS өседі ме?
JARVIS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін JARVIS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:54:46 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

