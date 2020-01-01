Groggo By Matt Furie (GROGGO) токеномикасы

Groggo By Matt Furie (GROGGO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Groggo By Matt Furie (GROGGO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Groggo By Matt Furie (GROGGO) туралы ақпарат

Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe.

Ресми веб-сайт:
https://groggocoin.vip/

Groggo By Matt Furie (GROGGO) токеномикасы мен бағасын талдау

Groggo By Matt Furie (GROGGO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 161.21K
Жалпы қамтуы:
$ 371.85M
Айналымдағы қамту:
$ 371.85M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 161.21K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.04371634
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00043402
Groggo By Matt Furie (GROGGO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Groggo By Matt Furie (GROGGO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GROGGO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GROGGO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GROGGO токеномикасын түсінген болсаңыз, GROGGO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

GROGGO бағасының болжамы

GROGGO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GROGGO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.