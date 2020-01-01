Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) токеномикасы
Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) туралы ақпарат
Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage.
Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) токеномикасы мен бағасын талдау
Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CITADAIL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CITADAIL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CITADAIL токеномикасын түсінген болсаңыз, CITADAIL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
CITADAIL бағасының болжамы
CITADAIL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CITADAIL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.