Gremly ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы $GREMLY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. $GREMLY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Gremly ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы $GREMLY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. $GREMLY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$GREMLY туралы толығырақ

$GREMLY Баға туралы ақпарат

$GREMLY Whitepaper

$GREMLY Ресми веб-сайт

$GREMLY Токеномикасы

$GREMLY Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Gremly Логотип

Gremly Баға ($GREMLY)

Листингтен жойылды

1 $GREMLY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-16.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Gremly ($GREMLY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:28:48 (UTC+8)

Gremly ($GREMLY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.69%

-18.48%

+289.14%

+289.14%

Gremly ($GREMLY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде $GREMLY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. $GREMLY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, $GREMLY соңғы бір сағатта +1.69% өзгерді, 24 сағат ішінде -18.48%, ал соңғы 7 күнде +289.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Gremly ($GREMLY) Нарықтық ақпарат

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

405.76T
405.76T 405.76T

405,757,402,509,796.9
405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9

Gremly нарықтық капитализациясы $ 1.35M, тәуліктік сауда көлемі --. $GREMLY айналымдағы мөлшері 405.76T, жалпы мөлшері 405757402509796.9. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.35M.

Gremly ($GREMLY) Баға тарихы USD

Бүгін, Gremly - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Gremly - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Gremly - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Gremly - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-18.48%
30 күн$ 0+1,250.22%
60 күн$ 0+422.34%
90 күн$ 0--

Gremly ($GREMLY) деген не

GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet.

Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way.

Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Gremly ($GREMLY) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Gremly Баға болжамы (USD)

Gremly ($GREMLY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Gremly ($GREMLY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Gremly.

Қазір Gremly баға болжамын тексеріңіз!

$GREMLY - жергілікті валюталарға

Gremly ($GREMLY) токеномикасы

Gremly ($GREMLY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. $GREMLY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Gremly ($GREMLY) туралы басқа сұрақтар

Gremly ($GREMLY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі $GREMLY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
$GREMLY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
$GREMLY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Gremly үшін нарықтық капитализация қандай?
$GREMLY үшін нарықтық капитализация: $ 1.35M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
$GREMLY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
$GREMLY айналымдағы ұсынысы: 405.76T USD.
$GREMLY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
$GREMLY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) $GREMLY бағасы қандай болды?
$GREMLY 0 USD ATL бағасына жетті.
$GREMLY үшін сауда көлемі қандай?
$GREMLY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл $GREMLY өседі ме?
$GREMLY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін $GREMLY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:28:48 (UTC+8)

Gremly ($GREMLY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.