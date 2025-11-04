Grand Gangsta City Баға ($GGC)
+2.66%
-10.32%
-18.41%
-18.41%
Grand Gangsta City ($GGC) нақты уақыттағы баға $0.00185771. Соңғы 24 сағат ішінде $GGC мен $ 0.00180958 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00209969 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. $GGC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01587433, ал ең төменгісі — $ 0.00179572.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, $GGC соңғы бір сағатта +2.66% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.32%, ал соңғы 7 күнде -18.41% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Grand Gangsta City нарықтық капитализациясы $ 1.71M, тәуліктік сауда көлемі --. $GGC айналымдағы мөлшері 918.25M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.86M.
Бүгін, Grand Gangsta City - USD баға өзгерісі $ -0.000213925251641488 болды.
Соңғы 30 күнде Grand Gangsta City - USD баға өзгерісі $ -0.0007463925 болды.
Соңғы 60 күнде Grand Gangsta City - USD баға өзгерісі $ -0.0009244059 болды.
Соңғы 90 күнде Grand Gangsta City - USD баға өзгерісі $ -0.005777975218617815 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.000213925251641488
|-10.32%
|30 күн
|$ -0.0007463925
|-40.17%
|60 күн
|$ -0.0009244059
|-49.76%
|90 күн
|$ -0.005777975218617815
|-75.67%
The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.
