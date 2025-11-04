БиржаDEX+
Grand Gangsta City ағымдағы бағасы: 0.00185771 USD. Нақты уақыттағы $GGC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. $GGC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$GGC туралы толығырақ

$GGC Баға туралы ақпарат

$GGC деген не

$GGC Ресми веб-сайт

$GGC Токеномикасы

$GGC Баға болжамы

Grand Gangsta City Логотип

Grand Gangsta City Баға ($GGC)

Листингтен жойылды

1 $GGC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00185771
$0.00185771$0.00185771
-10.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Grand Gangsta City ($GGC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:06:54 (UTC+8)

Grand Gangsta City ($GGC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00180958
$ 0.00180958$ 0.00180958
24 сағаттық төмен
$ 0.00209969
$ 0.00209969$ 0.00209969
24 сағаттық жоғары

$ 0.00180958
$ 0.00180958$ 0.00180958

$ 0.00209969
$ 0.00209969$ 0.00209969

$ 0.01587433
$ 0.01587433$ 0.01587433

$ 0.00179572
$ 0.00179572$ 0.00179572

+2.66%

-10.32%

-18.41%

-18.41%

Grand Gangsta City ($GGC) нақты уақыттағы баға $0.00185771. Соңғы 24 сағат ішінде $GGC мен $ 0.00180958 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00209969 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. $GGC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01587433, ал ең төменгісі — $ 0.00179572.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, $GGC соңғы бір сағатта +2.66% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.32%, ал соңғы 7 күнде -18.41% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Grand Gangsta City ($GGC) Нарықтық ақпарат

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

--
----

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

918.25M
918.25M 918.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Grand Gangsta City нарықтық капитализациясы $ 1.71M, тәуліктік сауда көлемі --. $GGC айналымдағы мөлшері 918.25M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.86M.

Grand Gangsta City ($GGC) Баға тарихы USD

Бүгін, Grand Gangsta City - USD баға өзгерісі $ -0.000213925251641488 болды.
Соңғы 30 күнде Grand Gangsta City - USD баға өзгерісі $ -0.0007463925 болды.
Соңғы 60 күнде Grand Gangsta City - USD баға өзгерісі $ -0.0009244059 болды.
Соңғы 90 күнде Grand Gangsta City - USD баға өзгерісі $ -0.005777975218617815 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000213925251641488-10.32%
30 күн$ -0.0007463925-40.17%
60 күн$ -0.0009244059-49.76%
90 күн$ -0.005777975218617815-75.67%

Grand Gangsta City ($GGC) деген не

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Grand Gangsta City ($GGC) Ресурс

Ресми веб-сайт

Grand Gangsta City Баға болжамы (USD)

Grand Gangsta City ($GGC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Grand Gangsta City ($GGC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Grand Gangsta City.

Қазір Grand Gangsta City баға болжамын тексеріңіз!

$GGC - жергілікті валюталарға

Grand Gangsta City ($GGC) токеномикасы

Grand Gangsta City ($GGC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. $GGC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Grand Gangsta City ($GGC) туралы басқа сұрақтар

Grand Gangsta City ($GGC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі $GGC бағасы — 0.00185771 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
$GGC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
$GGC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00185771. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Grand Gangsta City үшін нарықтық капитализация қандай?
$GGC үшін нарықтық капитализация: $ 1.71M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
$GGC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
$GGC айналымдағы ұсынысы: 918.25M USD.
$GGC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
$GGC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01587433 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) $GGC бағасы қандай болды?
$GGC 0.00179572 USD ATL бағасына жетті.
$GGC үшін сауда көлемі қандай?
$GGC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл $GGC өседі ме?
$GGC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін $GGC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:06:54 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

