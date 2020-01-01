Gradient Protocol (GDT) токеномикасы

Gradient Protocol (GDT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Gradient Protocol (GDT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Gradient Protocol (GDT) туралы ақпарат

Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions.

Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://gradientprotocol.io/
Whitepaper:
https://docs.gradientprotocol.io/

Gradient Protocol (GDT) токеномикасы мен бағасын талдау

Gradient Protocol (GDT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 442.18K
$ 442.18K$ 442.18K
Жалпы қамтуы:
$ 14.00M
$ 14.00M$ 14.00M
Айналымдағы қамту:
$ 14.00M
$ 14.00M$ 14.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 442.18K
$ 442.18K$ 442.18K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.211684
$ 0.211684$ 0.211684
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00705064
$ 0.00705064$ 0.00705064
Қазіргі баға:
$ 0.03158402
$ 0.03158402$ 0.03158402

Gradient Protocol (GDT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Gradient Protocol (GDT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GDT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GDT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GDT токеномикасын түсінген болсаңыз, GDT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

GDT бағасының болжамы

GDT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GDT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.