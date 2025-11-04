БиржаDEX+
GPUAI ағымдағы бағасы: 0.00601871 USD. Нақты уақыттағы GPUAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GPUAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GPUAI туралы толығырақ

GPUAI Баға туралы ақпарат

GPUAI деген не

GPUAI Ресми веб-сайт

GPUAI Токеномикасы

GPUAI Баға болжамы

GPUAI Логотип

GPUAI Баға (GPUAI)

Листингтен жойылды

1 GPUAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00601859
$0.00601859
-22.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
GPUAI (GPUAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:57:13 (UTC+8)

GPUAI (GPUAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00599888
$ 0.00599888
24 сағаттық төмен
$ 0.00794679
$ 0.00794679
24 сағаттық жоғары

$ 0.00599888
$ 0.00599888

$ 0.00794679
$ 0.00794679

$ 0.6198
$ 0.6198

$ 0.00437792
$ 0.00437792

-0.91%

-22.03%

-9.33%

-9.33%

GPUAI (GPUAI) нақты уақыттағы баға $0.00601871. Соңғы 24 сағат ішінде GPUAI мен $ 0.00599888 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00794679 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GPUAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.6198, ал ең төменгісі — $ 0.00437792.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GPUAI соңғы бір сағатта -0.91% өзгерді, 24 сағат ішінде -22.03%, ал соңғы 7 күнде -9.33% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

GPUAI (GPUAI) Нарықтық ақпарат

$ 370.15K
$ 370.15K

--
--

$ 601.87K
$ 601.87K

61.50M
61.50M

100,000,000.0
100,000,000.0

GPUAI нарықтық капитализациясы $ 370.15K, тәуліктік сауда көлемі --. GPUAI айналымдағы мөлшері 61.50M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 601.87K.

GPUAI (GPUAI) Баға тарихы USD

Бүгін, GPUAI - USD баға өзгерісі $ -0.001701010667692128 болды.
Соңғы 30 күнде GPUAI - USD баға өзгерісі $ -0.0028245739 болды.
Соңғы 60 күнде GPUAI - USD баға өзгерісі $ -0.0013242341 болды.
Соңғы 90 күнде GPUAI - USD баға өзгерісі $ -0.000932524877894013 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001701010667692128-22.03%
30 күн$ -0.0028245739-46.92%
60 күн$ -0.0013242341-22.00%
90 күн$ -0.000932524877894013-13.41%

GPUAI (GPUAI) деген не

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.

The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.

The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.

GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

GPUAI (GPUAI) Ресурс

Ресми веб-сайт

GPUAI Баға болжамы (USD)

GPUAI (GPUAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін GPUAI (GPUAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: GPUAI.

Қазір GPUAI баға болжамын тексеріңіз!

GPUAI - жергілікті валюталарға

GPUAI (GPUAI) токеномикасы

GPUAI (GPUAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GPUAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: GPUAI (GPUAI) туралы басқа сұрақтар

GPUAI (GPUAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GPUAI бағасы — 0.00601871 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GPUAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GPUAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00601871. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
GPUAI үшін нарықтық капитализация қандай?
GPUAI үшін нарықтық капитализация: $ 370.15K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GPUAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GPUAI айналымдағы ұсынысы: 61.50M USD.
GPUAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GPUAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.6198 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GPUAI бағасы қандай болды?
GPUAI 0.00437792 USD ATL бағасына жетті.
GPUAI үшін сауда көлемі қандай?
GPUAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GPUAI өседі ме?
GPUAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GPUAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:57:13 (UTC+8)

GPUAI (GPUAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,385.17

$3,661.88

$169.81

$1.0001

$0.9723

$107,385.17

$3,661.88

$169.81

$2.3792

$1,007.66

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0773

$0.3899

$0.04420

$0.0000008136

$0.000051

$0.0000000000001767

$0.0773

