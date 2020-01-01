GORF (GORF) токеномикасы
GORF – The First Frog on Abstract
GORF (/ɡɔːrf/) isn’t just a name—it’s a verb, a brand, a battle cry. As the first frog to land on Abstract, GORF carries a unique energy into the crypto space: bold, irreverent, and completely unfiltered. With a four-letter word that means to grow, to obsess, to reflect, to fight, GORF embodies a lifestyle of relentless forward motion. No limits. No permission. Just progress.
In a digital landscape where memes have become movements, GORF is carving out its own lane. Ethereum has PEPE. Solana has FWOG. Abstract now has GORF—an unstoppable cultural force designed for those who refuse to be boxed in. Every time you GORF, you build. You push through. You transform resistance into momentum.
GORF’s mission goes far beyond just being another token. It’s here to etch itself into internet lore, crashing through the gates of the Urban Dictionary, the Oxford Dictionary, and the cultural zeitgeist itself. With a foundation built on disruptive marketing and viral memetics, GORF is engineered for mass recognition and digital dominance.
At its core, GORF is a rebellion disguised as a frog. It turns language into identity, and identity into action. Through every meme, every mention, every moment shared in the community, GORF expands its reach. This is not just a coinit’s a mindset that says: leap louder, leap further, leap different.
GORF isn’t here to blend in. It’s here to GORF.
GORF (GORF) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
GORF (GORF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын GORF токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша GORF токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз GORF токеномикасын түсінген болсаңыз, GORF токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.