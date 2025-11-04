БиржаDEX+
Golden Donkey ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GDK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GDK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GDK туралы толығырақ

GDK Баға туралы ақпарат

GDK деген не

GDK Ресми веб-сайт

GDK Токеномикасы

GDK Баға болжамы

Golden Donkey Логотип

Golden Donkey Баға (GDK)

Листингтен жойылды

1 GDK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00015087
$0.00015087$0.00015087
-5.10%1D
mexc
USD
Golden Donkey (GDK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:06:09 (UTC+8)

Golden Donkey (GDK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.69%

-5.19%

+7.46%

+7.46%

Golden Donkey (GDK) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде GDK мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GDK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GDK соңғы бір сағатта +2.69% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.19%, ал соңғы 7 күнде +7.46% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Golden Donkey (GDK) Нарықтық ақпарат

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

--
----

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Golden Donkey нарықтық капитализациясы $ 1.51M, тәуліктік сауда көлемі --. GDK айналымдағы мөлшері 10.00B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.51M.

Golden Donkey (GDK) Баға тарихы USD

Бүгін, Golden Donkey - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Golden Donkey - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Golden Donkey - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Golden Donkey - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.19%
30 күн$ 0+87.31%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Golden Donkey (GDK) деген не

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

Golden Donkey (GDK) Ресурс

Ресми веб-сайт

Golden Donkey Баға болжамы (USD)

Golden Donkey (GDK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Golden Donkey (GDK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Golden Donkey.

Қазір Golden Donkey баға болжамын тексеріңіз!

GDK - жергілікті валюталарға

Golden Donkey (GDK) токеномикасы

Golden Donkey (GDK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GDK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Golden Donkey (GDK) туралы басқа сұрақтар

Golden Donkey (GDK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GDK бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GDK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GDK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Golden Donkey үшін нарықтық капитализация қандай?
GDK үшін нарықтық капитализация: $ 1.51M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GDK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GDK айналымдағы ұсынысы: 10.00B USD.
GDK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GDK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GDK бағасы қандай болды?
GDK 0 USD ATL бағасына жетті.
GDK үшін сауда көлемі қандай?
GDK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GDK өседі ме?
GDK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GDK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:06:09 (UTC+8)

Golden Donkey (GDK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

