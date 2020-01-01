Golden Age (GOLDEN) токеномикасы

Golden Age (GOLDEN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Golden Age (GOLDEN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Golden Age (GOLDEN) туралы ақпарат

This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time.

Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana.

Ресми веб-сайт:
https://thegoldenage.info/

Golden Age (GOLDEN) токеномикасы мен бағасын талдау

Golden Age (GOLDEN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 52.58K
$ 52.58K$ 52.58K
Жалпы қамтуы:
$ 998.78M
$ 998.78M$ 998.78M
Айналымдағы қамту:
$ 998.78M
$ 998.78M$ 998.78M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 52.58K
$ 52.58K$ 52.58K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0014933
$ 0.0014933$ 0.0014933
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00002558
$ 0.00002558$ 0.00002558
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Golden Age (GOLDEN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Golden Age (GOLDEN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GOLDEN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GOLDEN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GOLDEN токеномикасын түсінген болсаңыз, GOLDEN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

GOLDEN бағасының болжамы

GOLDEN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GOLDEN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.