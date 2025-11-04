БиржаDEX+
God The Dog ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GOD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GOD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GOD туралы толығырақ

GOD Баға туралы ақпарат

GOD деген не

GOD Ресми веб-сайт

GOD Токеномикасы

GOD Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

God The Dog Логотип

God The Dog Баға (GOD)

Листингтен жойылды

1 GOD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00059027
$0.00059027$0.00059027
-3.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
God The Dog (GOD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:06:02 (UTC+8)

God The Dog (GOD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00932323
$ 0.00932323$ 0.00932323

$ 0
$ 0$ 0

+1.23%

-3.52%

-35.73%

-35.73%

God The Dog (GOD) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде GOD мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GOD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00932323, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GOD соңғы бір сағатта +1.23% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.52%, ал соңғы 7 күнде -35.73% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

God The Dog (GOD) Нарықтық ақпарат

$ 584.98K
$ 584.98K$ 584.98K

--
----

$ 584.98K
$ 584.98K$ 584.98K

991.33M
991.33M 991.33M

991,326,303.3210633
991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

God The Dog нарықтық капитализациясы $ 584.98K, тәуліктік сауда көлемі --. GOD айналымдағы мөлшері 991.33M, жалпы мөлшері 991326303.3210633. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 584.98K.

God The Dog (GOD) Баға тарихы USD

Бүгін, God The Dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде God The Dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде God The Dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде God The Dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-3.52%
30 күн$ 0-82.07%
60 күн$ 0-87.00%
90 күн$ 0--

God The Dog (GOD) деген не

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

God The Dog (GOD) Ресурс

Ресми веб-сайт

God The Dog Баға болжамы (USD)

God The Dog (GOD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін God The Dog (GOD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: God The Dog.

Қазір God The Dog баға болжамын тексеріңіз!

GOD - жергілікті валюталарға

God The Dog (GOD) токеномикасы

God The Dog (GOD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GOD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: God The Dog (GOD) туралы басқа сұрақтар

God The Dog (GOD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GOD бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GOD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GOD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
God The Dog үшін нарықтық капитализация қандай?
GOD үшін нарықтық капитализация: $ 584.98K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GOD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GOD айналымдағы ұсынысы: 991.33M USD.
GOD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GOD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00932323 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GOD бағасы қандай болды?
GOD 0 USD ATL бағасына жетті.
GOD үшін сауда көлемі қандай?
GOD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GOD өседі ме?
GOD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GOD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:06:02 (UTC+8)

God The Dog (GOD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

