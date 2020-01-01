goatseglebe (GLEBE) токеномикасы
goatseglebe (GLEBE) туралы ақпарат
Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another.
$Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE )
This continues to go deeper as the rabbit trail thickens.
To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat
goatseglebe (GLEBE) токеномикасы мен бағасын талдау
goatseglebe (GLEBE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
goatseglebe (GLEBE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
goatseglebe (GLEBE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын GLEBE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша GLEBE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз GLEBE токеномикасын түсінген болсаңыз, GLEBE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.