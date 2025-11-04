БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Go Rest Offline ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GROF-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GROF баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Go Rest Offline ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GROF-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GROF баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GROF туралы толығырақ

GROF Баға туралы ақпарат

GROF деген не

GROF Whitepaper

GROF Ресми веб-сайт

GROF Токеномикасы

GROF Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Go Rest Offline Логотип

Go Rest Offline Баға (GROF)

Листингтен жойылды

1 GROF-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00012776
$0.00012776$0.00012776
-3.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Go Rest Offline (GROF) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:52:31 (UTC+8)

Go Rest Offline (GROF) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059774
$ 0.0059774$ 0.0059774

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.76%

-20.35%

-20.35%

Go Rest Offline (GROF) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде GROF мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GROF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0059774, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GROF соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -3.76%, ал соңғы 7 күнде -20.35% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Go Rest Offline (GROF) Нарықтық ақпарат

$ 95.51K
$ 95.51K$ 95.51K

--
----

$ 127.76K
$ 127.76K$ 127.76K

747.53M
747.53M 747.53M

999,974,194.172062
999,974,194.172062 999,974,194.172062

Go Rest Offline нарықтық капитализациясы $ 95.51K, тәуліктік сауда көлемі --. GROF айналымдағы мөлшері 747.53M, жалпы мөлшері 999974194.172062. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 127.76K.

Go Rest Offline (GROF) Баға тарихы USD

Бүгін, Go Rest Offline - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Go Rest Offline - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Go Rest Offline - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Go Rest Offline - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-3.76%
30 күн$ 0-58.52%
60 күн$ 0-86.21%
90 күн$ 0--

Go Rest Offline (GROF) деген не

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Go Rest Offline (GROF) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Go Rest Offline Баға болжамы (USD)

Go Rest Offline (GROF) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Go Rest Offline (GROF) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Go Rest Offline.

Қазір Go Rest Offline баға болжамын тексеріңіз!

GROF - жергілікті валюталарға

Go Rest Offline (GROF) токеномикасы

Go Rest Offline (GROF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GROF токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Go Rest Offline (GROF) туралы басқа сұрақтар

Go Rest Offline (GROF) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GROF бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GROF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GROF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Go Rest Offline үшін нарықтық капитализация қандай?
GROF үшін нарықтық капитализация: $ 95.51K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GROF үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GROF айналымдағы ұсынысы: 747.53M USD.
GROF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GROF барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0059774 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GROF бағасы қандай болды?
GROF 0 USD ATL бағасына жетті.
GROF үшін сауда көлемі қандай?
GROF үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GROF өседі ме?
GROF биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GROF баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:52:31 (UTC+8)

Go Rest Offline (GROF) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,051.12
$107,051.12$107,051.12

+1.23%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,633.08
$3,633.08$3,633.08

+1.22%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.20
$167.20$167.20

+0.27%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9421
$0.9421$0.9421

+0.04%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,051.12
$107,051.12$107,051.12

+1.23%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,633.08
$3,633.08$3,633.08

+1.22%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.20
$167.20$167.20

+0.27%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3337
$2.3337$2.3337

+0.28%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.88
$997.88$997.88

+1.80%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0720
$0.0720$0.0720

+44.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1703
$0.1703$0.1703

-43.23%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03965
$0.03965$0.03965

+296.50%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000102
$0.000102$0.000102

+363.63%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001791
$0.0000000000001791$0.0000000000001791

+79.10%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1526
$0.1526$0.1526

+64.43%